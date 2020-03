Na konci druhé světové války ho postavili Němci, pomohlo k přežití státu Izrael, půl století bylo nedílnou součástí protivzdušné obrany naší země. Na jeho místě teď pracují tisíce lidí v továrnách. Řeč je o vojenském letišti u Žatce, které v roce 1993 ukončilo provoz. Tam, kde stálo, je průmyslová zóna Triangle. Po letišti, které se během svého provozu stalo nedílnou součástí života tisíců obyvatel Žatce a okolí, nezbylo nic a příliš mnoho ho nepřipomíná. To se brzy změní. Parta nadšenců připravuje v Bezděkově u Žatce nové muzeum.

Jeho vznik je iniciativou spolku Letci Žatec, který soustřeďuje jak bývalé letce a další bývalé vojáky z letiště, tak i současné aviatiky. Tedy letce, techniky i modeláře. A to nejen ze Žatce, ale i ze širokého okolí.

Hlavní jsou příběhy

„Oslovuji lidi, kteří pracovali na letišti a mají doma nějaké věci, aby nám je zapůjčili. Řada z nich tak už učinila. Věřím tomu, že až muzeum otevřeme, přesvědčíme i další. Máme totiž v plánu muzeum neustále rozvíjet, chceme, aby u nás bylo pořád něco nového, aby expozice žila,“ sdělil Žatečan František Blahout, který patří do týmu lidí, kteří se na vzniku muzea podílejí. Objekt na návsi v Bezděkově u Žatce, kde muzeum vzniká, vlastní. Spolku Letci Žatec jej zapůjčil bezplatně.

Jeho součástí se stane putovní výstava, která historii letiště přibližuje. Naposledy byla k vidění loni na podzim v Senátu v Praze. Další část expozice přiblíží československé letce, kteří za druhé světové války bojovali v řadách britského letectva RAF a v závěru války na východní frontě.

Muzeum seznámí také s československou pomocí nově vzniklému státu Izrael v roce 1948, kam právě ze Žatce startovala letadla s vojenským materiálem. Čtvrtá expozice se dotkne elitní tygří letky, která na letišti vznikla a působila tam do jeho zrušení. A v jedné části muzea vystaví své modely členové spolku Letci Žatec.

Muzeum se otevře v polovině května, pak bude pro veřejnost přístupné každou první sobotu v měsíci. Nabídne také dvě vojenská letadla – československý L-39 Albatros a sovětskou nadzvukovou stíhačku MiG-21. Oba stroje na bývalém letišti u Žatce působily.

„Naše muzeum nebude až tak o předmětech, ale hlavně o příbězích konkrétních lidí. Každá vitrína bude mít svého pilota, mechanika, řídícího létání. Příběhy konkrétních lidí připomenou život na letišti. Návštěvníkům budou vyprávět skutečné příběhy sami piloti a další členové spolku Letci Žatec, kteří znají historii letiště,“ připomněl Blahout.

Muzeum otevře v polovině května

Na vzniku muzea se podílí také bývalý elitní pilot československé armády a velitel žateckého stíhacího pluku Václav Vašek. Dnes je předsedou spolku Letci Žatec.

„Obsah expozice zachová to, co se do těchto chvil nacházelo na půdách, v garážích, po sklepech. Přiblíží konkrétní aspekty života konkrétních lidí při konkrétních situacích,“ sdělil. Hlavně mladým lidem má muzeum podle jeho slov přiblížit nedílnou část historie města a regionu a třeba je i povzbudit ve vlastenectví.