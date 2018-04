Hladina Nechranic kvůli pracím na hrázi klesne mimořádně nízko

Žatec - Nižší hladiny přehrady využijí i archeologové. Vodohospodáři chtějí přehradu odpouštět do června.

Archivní snímek z Nechranické přehrady.Foto: Deník/Jan Vraný

Nechranická přehrada na řece Ohři se vyprazdňuje. Její hladina v současné době klesá, denně o několik centimetrů. V létě bude stav vody mimořádně nízký. Kdo přijede o prázdninách k této největší vodní ploše v kraji, která je hojně využívána rybáři a rekreanty, setká se s odhalenými břehy, k vodě to bude dál než v jiných letech.



Důvodem jsou stavební práce na hrázi přehrady. Mimořádně nízkou hladinu využijí také archeologové v pokračování průzkumu středověkého pohřebiště u Poláků, kde na podzim 2015 učinili převratný objev.

„Zahájili jsme rekonstrukci krajních polí bezpečnostního přelivu na hrázi přehrady, kvůli které je potřeba snížit hladinu vody v nádrži. Tak nízká hladina nebude na Nechranicích běžná,“ sdělil mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Do jaké míry hladina klesne, není úplně jasné. Záležet bude na počasí. Vodohospodáři chtějí přehradu odpouštět do června. Zda pak hladina klesne ještě níž, ovlivní množství přitékající vody v Ohři. Záležet bude na deštích během léta.

„Jsme připraveni během jara odpouštění přehrady pozastavit kvůli tření ryb. Každoročně v tomto spolupracujeme s rybáři. Jakmile nám dají vědět, že se ryby třou, budeme se snažit hladinu držet na stejné úrovni,“ vysvětlil mluvčí. Pokud by se totiž hladina během rozmnožování ryb zvýšila nebo snížila, na oplozené jikry by to mělo negativní následky.

Povodí Ohře zahájilo rekonstrukci krajních polí bezpečnostního přelivu na hrázi, přes který se přelévá voda při povodních. Prostřední ze tří dílů prošel stavebními úpravami před pár lety, díky nim mohou vodohospodáři operativněji reagovat na povodeň – mohou dřív začít odpouštět z přehrady víc vody.

Teď se předělají obě krajní pole – jedno letos, druhé v příštím roce. Čtyřmetrové uzavírací segmenty nahradí o něco vyšší klapky. „Klapky budou vyšší o 30 centimetrů, což při ploše Nechranic znamená velké množství zadržené vody navíc,“ vysvětlil Jan Svejkovský.

Laicky řečeno. Pokud se hladina na přehradě při velké povodni dostane do určité výše, nekontrolovatelně přetéká přes přelivy. Co do přehrady přiteče, také odteče. Po rekonstrukci, kdy se zvýší o zmíněných 30 centimetrů, zadrží Nechranice víc vody. To umožní zmírnit ráz větších povodní na dolní Ohři. „Neznamená to ale, že oblasti kolem řeky Ohře pod Nechranicemi budou ochráněné před každou povodní,“ zdůraznil mluvčí Povodí Ohře.



Mimořádně nízkou hladinu vody na Nechranicích chce podnik během léta využít k opravám spár mezi betonovými bloky na hrázi přehrady. Spáry mezi bloky opevnění hráze vymílají vlny, jejichž velikostí jsou Nechranice nacházející se v otevřené a větrné krajině proslulé. Spáry se musí opravovat prakticky neustále. Práce probíhají každoročně, Povodí Ohře k tomu využívá i potápěče.

„Využití potápěčů vyjde desetkrát dráž, než když se tyto práce dělají na suchu. Proto chceme využít snížení hladiny pro provedení co největšího množství oprav,“ vysvětlil mluvčí Povodí Ohře.

A nízkou hladinu vody na Nechranicích využijí i archeologové pro výzkum u Poláků. Na podzim 2015 na břehu přehrady objevili kosterní pozůstatky, šperky a zbytky pohřebních truhel z 12. století. Vyzvedli ostatky z původně 48 hrobů v horní části pohřebiště, nyní by chtěli prozkoumat jeho spodní část. Proto je pro ně ideální chystaná mimořádně nízká hladina na přehradě.



Zajímavostí tehdejšího výzkumu bylo, že se v blízkosti hrobů našly zbytky sídliště z přibližně stejného období. „To by znamenalo, že kolem mrtvých existovala osada živých, což bylo ve 12. století šokující. Do té doby lidé pohřbívali mrtvé daleko za vesnicí, protože k nim cítili odpor a strach,“ přiblížil Kryštof Derner z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.



„Vlivem církve se pak začali mrtví stěhovat mezi živé k nějakým prvním církevním stavbám. Byla to doba velkých změn a my jsme ji možná zachytili v archeologickém obraze. Pak bychom tu ale měli mít církevní stavbu,“ doufá v nový nález archeolog.



O středověkém pohřebišti v Polákách se vědělo už v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla Nechranická přehrada vystavena. Archeologický průzkum se tam tehdy neprováděl. Hroby, stejně jako nedaleký novodobý hřbitov, se jen zakryly zeminou. Vlny ale podemílají terén a hroby rozrušují. Čas od času se tak na březích přehrady objevují lidské kosterní pozůstatky.