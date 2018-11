Hlava v bahně, torzo zarostlé keři. Zapomenutá socha má novou podobu

Milčeves /FOTO/ - V Milčevsi u Žatce odhalili zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého.

Hlava zapadlá v bahně potoka, podstavec s torzem ukrytý v neproniknutelné džungli náletových dřevin a zničená balustráda. Tak desítky let vypadala socha sv. Jana Nepomuckého v Milčevsi u Žatce. Až do dnešní doby. Město Žatec, vlastník památky z roku 1753, ji nechalo zrestaurovat. Zaplatilo za to 730 tisíc korun. V úterý 27. listopadu ji farář Vilém Marek Štěpán při malé slavnosti vysvětil.

„Ještě před několika lety byla socha považována téměř za ztracenou. Místo bylo zarostlé. Teprve když se vykácely neprůchodné náletové dřeviny, socha spatřila světlo světa. Zbylo z ní ale jen torzo,“ popsal Vít Honys z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.

Umělecké dílo stálo dlouhá léta ve vlhkém a stinném prostředí, což mělo destruktivní vliv na opuku, ze které bylo vytvořené. Na druhou stranu se ale ukryté před okolním světem zachovaly odlomené části sochy, které by jinak ukradli zloději nebo zničili vandalové. „V bahně potoka se podařilo objevit hlavu světce a kus ramene s pravou rukou, ale i další části,“ sdělil Honys.

Práce restaurátora Radomila Šolce byla náročná. Musel vymodelovat chybějící části sochy, očistit a zpevnit nalezené zbytky a pak původní i nové části sochy sestavit. Součástí práce bylo také vytvoření repliky původní balustrády ozdobného zábradlí kolem vlastní sochy. Balustráda zanikla někdy po 2. světové válce.

Ruku s krucifixem museli vymyslet

„Její původní podobu jsme odvodili z jediného kousku, který se tady našel. Nejhorší ale bylo vymyslet podobu levé ruky s krucifixem. Ta už nebyla na nejstarší fotografii, kterou se povedlo dohledat. Vytvořil jsem ji jako odlitek z jiné sochy v Žatci zřejmě od stejného autora,“ vysvětlil restaurátor. Potíž sochy bylo i samotné místo, na kterém je na okraji vesnice umístěná. Hned na břehu potoka. Aby nedošlo k jejímu pohybu, pod podstavcem jsou nové betonové základy do hloubky jednoho a půl metru.

„Socha už v minulosti trpěla statickými problémy, což dosvědčovala starší zpevňující pásová železná konstrukce okolo horní části sochy,“ vysvětlila Jana Šmidtová z odboru rozvoje žatecké radnice.

Svatý Jan Nepomucký je mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů. V roce 1390 se stal žateckým arcijánem, tedy významným úředníkem tamní diecéze. Kvůli způsobu své smrti je uctíván jako patron proti přírodním pohromám a povodním. „To je v dnešní době, která se vyznačuje častým suchem a povodněmi, stále aktuální téma,“ připomněl Vilém Marek Štěpán.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Milčevsi není jedinou, kterou se v poslední době podařilo v okrese Louny obnovit. Podobně nechalo město Podbořany zrestaurovat dvě sochy ve svém vlastnictví ve spádových vesnicích sochy sv. Jana Nepomuckého v Buškovicích a sv. Floriána v Sýrovicích. Práce na nich skončily na podzim, u každé vyšly na přibližně 200 tisíc korun.