Deník vám zprostředkuje reportáže z předvolebních kampaní kandidátů na senátora za Lounsko. Dáváme prostor současnému senátorovi a kandidátům, kteří kandidují za stranu nebo hnutí, které bylo zvoleno do Poslanecké sněmovny. Postupně si představíme tyto kandidáty: Zdeňka Hamousová – současná senátorka, Milan Rychtařík (ANO), Vladimír Drápal (ODS, TOP 09, KDU-ČSL a KAN), Václav Beneš (KSČM), Daniel Pitek (s podporou Pirátů), Dominik Hanko (SPD).

Předvolební mítink kandidáta do Senátu Dominika Hanka z SPD na Kruhovém náměstí v Žatci nebyl nijak pompézní. Spíš skromný. Spolu s místními členy strany stál u pultíku s fotografiemi jeho a předsedy strany Tomia Okamury. Vyskládali tu partajní noviny, letáčky a petiční archy.

„Nevedeme nákladnou kampaň. Spíš se našim voličům snažíme říct, že máme svého kandidáta do Senátu a aby šli k volbám. Řada z nich totiž Senát odmítá, neuznává ho a k volbám nejde,“ vysvětlil přítomným. „Je špatně, když lidé k volbám nejdou a pak nadávají. Když někdo přijde a řekne, že SPD volit nebude, poděkuji mu za to, že k volbám aspoň jde,“ řekl.

U stánku žádný nával lidí nebyl, občas se tam ale přece jen někdo zastavil. Postarší žena v roušce dostala noviny, Hanko jí ukázal svou fotku. „Kdybyste nevěděla, koho volit do Senátu,“ řekl jí s úsměvem. „Shodou okolností jsem to já,“ doplnil.

Dominik Hanko přijel do Žatce v červené košili, světlých látkových kalhotách a hnědých botách. Na fotografii na pultíku je v bílé košili a saku, vypadá na ní vážněji. Kolemjdoucí postarší muž ho nepoznal. „Potřeboval bych s někým z těch pánů mluvit,“ ukázal na fotografie Dominika Hanka a Tomia Okamury na pultíku. Když mu kandidát do Senátu vysvětlil, že to je on, muž se rozhovořil o svém problému. Pochází ze Slovenska, pracoval na severu Moravy a po fyzickém napadení má zdravotní problémy. Musí pracovat dál, nyní bydlí v Žatci. České úřady mu prý odmítají přiznat důchod. „Pošlete mi mailem váš příběh a také, co vše jste pro to udělal. Uvidíme, co se s tím dá dělat,“ odpověděl mu Hanko.

Zdroj: DeníkV průběhu mítinku se pod petiční archy podepsalo několik lidí. „Máme tady tři. Proti ústeckému imigračnímu centru, za zrušení poplatků České televizi pro seniory a zdravotně postižené a petici proti dvojí kvalitě potravin a zboží. Aktuálně podepisujeme tu proti imigračnímu centru, peníze na něj by se měly využít jinak,“ vysvětlil kandidát do Senátu.

V kampani vystupuje pod heslem Slušný a pracovitý člověk na první místě. „Sociální systém u nás funguje obráceně. Lidé, kteří nepracují a mají víc dětí, pobírají vyšší dávky a mají tak víc peněz než ti, kteří mají méně dětí a chodí do práce. Chceme prosadit menší dávky pro lidi, kteří nepracují, ale mohli by,“ zmínil. Na žateckém Kruhovém náměstí, které je ve městě pověstné posedáváním komunity lidí během dne na tamních lavičkách, jeho slovům přítomní souhlasně přikyvovali.

Dominik Hanko v současné době bydlí v Litoměřicích, kde pracuje ve vazební věznici. Pochází ale ze Strojetic na Podbořansku, chodil do školy v Kryrech a na střední do Podbořan. „Do Strojetic jezdím pořád, mám tam rodinu a také úly. Jsem včelař,“ řekl muži středních let, který vzápětí rozhovor stočil na výsledky voleb. „Myslím, že do Senátu dostanou někteří kandidáti víc hlasů. Ale doufám, že uspějeme v krajských volbách. Za úspěch beru dvojciferný výsledek,“ uzavřel kandidát.