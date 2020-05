Hluk, rozježděné cesty i louky se vzácnou flórou a faunou, nelegální rozdělávání ohňů spojené s hrozbou požárů. Koronavirová opatření přivedla do Českého středohoří zvýšený počet návštěvníků. Bohužel i těch neukázněných. Někteří cennou přírodu ničí. Třeba tím, že se po kopcích chráněné krajinné oblasti prohánějí terénními auty, motorkami nebo čtyřkolkami.

„Kvůli situaci v zemi se zvýšil tlak návštěvníků na přírodu Českého středohoří. Rozmáhají se případy nelegálních vjezdů mimo pozemní komunikace i případy rozdělávání ohňů. Obojí je omezené zákonem,“ upozornil Ondřej Nitsch z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Správa CHKO České středohoří.

Na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa. Není také dovolené jezdit s auty mimo silnice, místní komunikace a místa k tomu vyhrazená. „Pokud hodláte navštívit nějaký krásný kout Českého středohoří více vzdálený od vašeho bydliště, zkuste se k němu přiblížit v prvé řadě pomocí veřejné dopravy. Pokud už musíte jet autem, ověřte si předem možnosti parkování. Pokud hodláte zkoušet sílu svých terénních aut, motorek a čtyřkolek, navštivte raději nějaký polygon nebo závodiště k tomu určené. Lesní cesty nejsou stavěny k podobným radovánkám,“ vyzval Nitsch s tím, že středohořské vrchy jsou domovem vzácných druhů a rostlinám i hmyzu ubližuje rytí kol, ptáky a savce zase plaší hluk motorů.

Nitsch varoval také před rozděláváním ohňů v přírodě. „V těchto suchých dnech se stupňuje riziko požárů. Nelegální ohniště navíc svádí k odhazování odpadků,“ dodal.

Do řešení problematiky se zapojily také obce. Například Libčeves na Lounsku. Tam mají dlouholeté zkušennosti s ničením kopce Číčov u Hořence. Tamní přírodní rezervaci s velmi cennou stepí devastují hledači aragonitu – u sběratelů ceněného minerálu. Lokalitu rozkopávají, ničí ji vjezdy aut. „Abychom zamezili nelegálnímu vjezdu aut, na začátku jara jsme tam umístili řetězy a tyče,“ sdělil starosta Libčevsi Tomáš Ekrt.

Další opatření plánuje obec na jiném cenném místě Českého středohoří – v lokalitě národní přírodní památky Kamenná slunce u Hnojnic. „Někteří návštěvníci tam vjíždějí svými auty až do nitra cenné lokality. Připravujeme opatření, abychom tomu zamezili. Zároveň tam chceme vytvořit další místo, kde by mohli auta odstavit, aby jimi neničili přírodu,“ vysvětlil starosta.

Většina návštěvníků Středohoří nařízení respektuje. Někteří ale upozorňují, že krajinu ničí také legální těžba dřeva. „Některá místa jsou totálně zdevastovaná od harvestorů. V cestách jsou vyjeté půlmetrové koleje. To, co se děje, nelze nazvat těžbou, to je drancováni stylem po mě potopa,“ upozornil například jeden z pravidelných návštěvníků Českého středohoří Tomáš Kupec.

Správa CHKO tento problém připouští. V některých lokalitách se v současné době ve zvýšené míře těží dřevo kvůli kůrovcové kalamitě. „Bohužel lesnické práce se dnes neobejdou bez použití těžké techniky. Její pohyb v kombinaci s mírnými zimami zanechává v promoklém terénu výrazné stopy. Vzhledem k vlastnostem lesní půdy i podloží Českého středohoří se těmto negativním jevům obtížně předchází,“ vysvětlil Ondřej Nitsch. „Naštěstí v Českém středohoří není podíl jehličnatých lesů, které lýkožrout napadá, tak vysoký jako jinde v republice. Díky vysokému podílu listnatých dřevin je tak celkový stav středohořských lesů velmi dobrý,“ dodal.