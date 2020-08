Základní vstupné pro dospělého činí 120 korun na hodinu, děti nad 110 cm, studenti a důchodci nad 65 let věku zaplatí stovku. Za dvě hodiny dospělí zaplatí 150 a za tři 180 korun. Dětské dvouhodinové vstupné je stanovené na 130 a tříhodinové na 160 korun. Rodinné vstupné je o něco výhodnější.

Řadě lidí se stanovené ceny nelíbí, považují je za příliš vysoké. „Vstup 120 na hodinu? To si strčte za klobouk,“ vyjádřila se například Veronika Fléglová. „Děkuji. Jedeme do Postoloprt. Tady je svět ještě v pořádku,“ poukázal například Slávek Novotný na to, že v nedalekém městě se platí za hodinu pobytu v bazénu 95, za dvě hodiny 110 a za tři 150 korun. Tedy o desítky korun méně než v Lounech.

Pro jiné jsou ceny v lounské plavecké hale akceptovatelné. „Jsem moc ráda, že budu mít kam chodit plavat a klidně si to zaplatím. Když se přičtou peníze za dopravu jinam a všechen ten nekomfort okolo, tak 150 korun za dvě hodiny mě nezabije,“ sdělila Soňa Racety.

Vedení plavecké haly ceník hájí. „Ceny jsme stanovili na základě analýzy, vycházeli jsme z řady faktorů. Zohlednili jsme také ceny vstupného ve srovnatelných aquaparcích v okolí Loun. V něčem máme ceny vyšší, v něčem nižší. Je třeba vzít také v potaz, že naše plavecká hala bude úplně nová,“ vysvětlila ředitelka Lounské správy plaveckých areálů Andrea Kuďousková.

„Provoz ukáže, jaký bude zájem lidí. Určitě nejsou nynější ceny něco, s čím by se nedalo do budoucna hýbat,“ dodala.

Srovnávat ceny třeba s Postoloprty podle ní není možné, neboť areál v Lounech nabídne daleko víc atrakcí. V Mostě stojí hodinový vstup do aquacentra 110 korun, za dvě hodiny zaplatí zájemce 140 a za tři 160. V Chomutově jsou ceny o něco málo nižší, 95 za hodinu, 130 za dvě a 150 korun za tři hodiny vstupu.

Za ceníkem stojí i vedení města, které jeho návrh schválilo. Jediný, kdo se při hlasování v radě města zdržel, byl Radovan Šabata. „Neměl jsem ale problém s cenami, vadilo, mi, že byl návrh ceníku podle mě špatně vysvětlený po formální stránce. Vstupné 120 korun na hodinu je v dnešní době běžná cena, není nijak předražená,“ řekl. Podle jeho slov ho zajímaly zvláště ceny pro sportovní kolektivy. „Také kvůli nim jsme halu stavěli. Mají plavání za 70 korun na hodinu, to se mi zdá dobré,“ dodal.

Nová plavecká hala za čtvrt miliardy korun se v Lounech zprovozní v pátek 11. září. Pro veřejnost bude otevřená každý den do 21 hodin, dopoledne bude sloužit školám. V úterý a čtvrtek se chystá od 6 do 8 hodin ranní plavání pro veřejnost. Kromě plaveckého bazénu nabídne různé atrakce – divokou řeku, tobogán nebo venkovní vířivku. Součástí objektu je i saunový svět, za vstup do něj si bude muset zájemce připlatit.