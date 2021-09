V Ústeckém kraji přibylo za posledních 24 hodin 23 nových případů, v rámci týdne se jedná o 148 případů a jedno úmrtí. Data jsou z 24. září. Nejvíce nových pozitivních případů za týden mají Teplice (47) a Chomutov (35), následuje Ústí nad Labem (20), Louny (16), Děčín (13), Litoměřice (8) a Most (8). Počty nově nakažených lidí jsou ve srovnání s uplynulým rokem zhruba pětinásobně nižší. V České republice jich bylo ve čtvrtek 23. září 488, zatímco před rokem 2305.

Do teplické škole, kde bylo od začátku školního roku v izolovaném domácím prostředí šest tříd se naopak děti pomalu začnou navracet. „Jednu třída – 8.B už máme zpátky a příští týden se nám vrátí žáci se sedmiček a devítek,“ přiblížila zástupkyně ředitelky Daniela Sedláčková. „Nakazili se u nás učitelé, kteří nebyli očkovaní,“ doplnila. Naopak do izolace zamířili čtvrťáci, kde byl pozitivní jeden ze žáků.

Další pozitivní záchyt v pátek 24. září zaznamenali ve Velkém Šenově na Děčínsku, kde vyšly pozitivní testy pěti lidem. Do karantény se jich muselo odebrat na sedmdesát, šlo o čtyři třídy. Jinde v kraji je situace údajně klidná.

Závěru hygieniků se poněkud brání Krajský svaz ledního hokeje Ústeckého kraje. „Hráči se mohli nakazit kdekoli, chodí do školy, hrají si venku. Nemyslím, že to má souvislost s hokejem,“ namítá předseda krajského výkonného výboru Jan Havlíček. Podle jeho předpokladu se na žádost Klášterce nějaká utkání odloží. „Počkáme, až budou hráči v pořádku, věřím, že se soutěž dá dohrát,“ dodal v souvislosti s dvěma žákovskými manšafty, které zatím odehrály jen po jednom utkání.

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenky Šimůnkové se na výskyt přišlo ve školách. „Když se následně dělalo trasování, zjistilo se, že tyto děti docházejí do žákovského hokejistického klubu. Začalo se tam šetřit a našly se i další pozitivní,“ nastínila. „Do této skupiny se nákaza ´musela´ dostat. Jsou to děti, které nejsou očkované a jsou vnímavé, takže se dá očekávat, že se tam covid bude ještě šířit,“ doplnila.

Podobná situace je v Teplicích, kde hygienici poslali do karantény několik tříd na Základní škole U Nových lázní už začátkem září. „Sekundární ohnisko se rozrůstá ve spojitosti s teplickým hokejovým klubem,“ doplnila Štorkánová.

Ve všech případech byli nakažení jen jednotlivci, podle metodiky ale musí jít s jedním pozitivně testovaným žákem do domácí izolace celá třída.

Každá ze tří základních škol v Klášterci nad Ohří má kvůli koronavirové nákaze nejméně jednu třídu v domácí karanténě. Celkem se jedná o pět kolektivů. Podle hygieniků to má souvislost s hokejem. Na distanční výuku museli přejít také školáci čtyř tříd ve Velkém Šenově a čtvrťáci teplické školy U Nových lázní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.