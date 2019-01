Ústecký kraj - Dětí je méně, vzdělávací zařízení tak musí více bojovat o jejich zájem.

Rodiče a budoucí studenti pomalu finišují s výběrem střední školy. Do prvních ročníků se letos chystají děti narozené převážně v letech 2003 a 2004. Podle Českého statistického úřadu se jedná o nejslabší populační ročníky za posledních dvacet let. Školy proto bojují o každou „duši“, pomáhají jim v tom dny otevřených dveří, veletrhy i vyvracení zažitých předsudků.

V posledních letech upadá zájem žáků o technické vzdělání, s čímž se musí vypořádat i kadaňská Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie. „Jako technická škola pozorujeme menší zájem žáků. Bojí se matematiky,“ vysvětluje ředitel Zdeněk Hrdina.

Škola se pravidelně prezentuje na řadě veletrhů, účastní se prestižního Dne stavitelství a architektury. Všude se snaží žákům ukázat, jaké výhody obtížné technické vzdělání má. „Snažíme se jim vysvětlit, že škola je tu na to, aby je to všechno naučila. A že když to zvládnou, mají daleko větší uplatnění,“ pokračuje ředitel. „S tím se pojí i větší výdělky, což se ukazuje jako pro některé velmi motivující,“ dodává s pousmáním Hrdina.

Výdělky a možnosti uplatnění hodnotí zpětně jako nejdůležitější i lidé, kteří už na střední školu jen vzpomínají. „V patnácti jsem se nechtěla moc nadřít nebo se doučit něco, v čem jsem měla mezery. Zvolila jsem proto školu s humanitním zaměřením, kde jsem věděla, že to bude lebeda,“ říká Lenka Pavelcová z Loun. „Dnes bych ale volila jinak. Uplatnění se mi hledalo hůře, peníze jsou menší a vždycky budou. A vnímám, že mi chybí disciplína, taky cílevědomost, protože jsem se v podstatě nemusela nikdy moc učit,“ přiznává Pavelcová.

Některé školy nebojují jen s nepřízní statistik. „Že je málo dětí, s tím nic nenaděláme. Setkali jsme se ale i s lidskou závistí, předsudky,“ popisuje ředitelka soukromé hotelové školy Bukaschool v Mostě Vlasta Bukačová. „Někteří studenti měli zkušenost, že je od hotelové školy odrazovali i výchovní poradci. Říkali jim, že se z nich stanou špinaví kuchaři a podobně,“ tvrdí Bukačová.

Studenti přitom sbírají jedno ocenění za druhým doma i v zahraničí a škola získala od Asociace hotelů a restaurací ocenění Škola roku 2017. Úspěchy proto považuje ředitelka za nejlepší náborový tah. „Naši studenti mají ohromné možnosti a my se o ně pak staráme i po studiu. Což vidí jejich rodiny, přátelé. A to je ten nejlepší nábor,“ uzavírá Bukačová.