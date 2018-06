Horké počasí čeká řidiče i v červnu. S jakými riziky musí počítat?

Severní Čechy - V horku mívají řidiči problém s udržením potřebné koncentrace, pomaleji reagují a snadno se unaví. Únava také zapřičiňuje jednu ze tří tragických nehod na dálnicích, přesto každý druhý řidič vyráží na dlouhou dovolenkovou cestu nedostatečně odpočinutý. Na možná rizika spojená s cestováním upozorňuje Tým silniční bezpečnosti.

Meteorologové slibují na červen nadprůměrně teplé počasí. Vysoké teploty však mohou negativně ovlivnit výkon řidičů. Zvláště pokud panují po delší dobu. Motoristé mívají problém s udržením potřebné koncentrace, pomaleji reagují a snadno se unaví. Zhoršuje se paměť a úroveň zpracovávání informací, horko má negativní vliv na koordinaci provádění příslušných úkonů.

To přispívá ke zhoršení kvality vzájemné komunikace všech účastníků silničního provozu. „Na silnicích se ve zvýšené míře pohybují pomaleji a hůře reagující lidé, kteří jsou navíc nervóznější, a tedy náchylnější k rizikovému jednání. Prosluněné a teplé počasí navíc vyláká na silnice větší počet cyklistů a motocyklistů. Nelze se divit, že během horkých dní roste počet vážných dopravních nehod,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Během období, kdy panují vysoké teploty také v noci, trpí i kvalita spánku. Ráno tak na silnice vyrážejí lidé, jejichž kondice rozhodně není optimální. To přispívá k tomu, že další den strávený v horku snadno zvýší úroveň únavy nejednoho účastníka silničního provozu nad kritickou mez.

„Vliv únavy na výkon nejen řidičů je srovnatelný s působením alkoholu ve výši až jednoho promile v krvi. To s sebou nese mj. až sedminásobně vyšší pravděpodobnosti účasti řidiče na zaviněné dopravní nehodě," upřesňuje Budský. Nepřekvapí, že se únava významně podepisuje na statistikách dopravní nehodovosti. Dle francouzské Association Prévention Routière je každá třetí tragická nehoda na dálnicích způsobena únavou.

Zvláště náchylní jsou mladí lidé ve věku do 25 let. Dále pak osoby trpící poruchami spánku či jedinci pracující na směny. Únava se negativně podepisuje i na výkonech řidičů profesionálů a dálkových šoférů. Zvýšené riziko vzniku nehody hrozí v hlubokých nočních hodinách, konkrétně od druhé do páté hodiny ranní. Únava ovšem může udeřit i během dne, a to nejčastěji mezi třináctou až patnáctou hodinou.

Jak cestovat bezpečně v horku?

Před delší cestou je třeba se kvalitně vyspat. Je dobré vyvarovat se těžkých jídel, na druhou stranu je nutné dbát na dostatečný příjem tekutin. Ani v zemích, kde je určitá tolerance alkoholu v krvi řidičů, není dobré podlehnout pokušení usednout za volant byť jen po vypití malého piva či sklenky vína. Opatrně i s některými léky. Nebezpečné mohou být i volně prodejné léky na tlumení bolesti. Některé přípravky na léčbu potíží se spánkem zvyšují riziko vzniku smrtelné nehody na více než dvojnásobek.

Dlouhá monotónní jízda po dálnici, pohled upřený do dáli, pravidelně se míhající přerušované čáry vodorovného značení, to vše může být uspávající. Je dobré tu a tam na chviličku přejet očima ze strany na stranu. A nezastupitelnou roli při prevenci nehod pod vlivem únavy sehrávají pravidelné krátké přestávky. Řekněme po dvou hodinách jízdy.

Dozajista to ocení i spolucestující. Všichni by měli vystoupit z vozidla, protáhnout se, něco drobného sníst a doplnit potřebné tekutiny. Určitě nezapomeneme ani na pořádné provětrání kabiny vozidla. Pokud to bude jen trochu možné, řidiči by se za volantem měli vyměnit. V opačném případě šoférovi nezaškodí krátké zdřímnutí si. Řekněme na 15 až 20 minut. Pokud se spánek ne a ne dostavit, nervozita není namístě. I krátká maximální relaxace může být velmi osvěžující.

"Zaručené" recepty, které nefungují

Mezi řidiči kolují tzv. zaručené recepty, jak se udržet za volantem fit. Jejich účinek však nebývá nijak zázračný. Tak třeba krátké otevření oken vozidla za jízdy může vzduch v kabině osvěžit, účinek je ale velmi slabý a krátkodobý. Vypití kávy či jiného nápoje s obsahem kofeinu účinkuje jen chvíli.

„Někteří řidiči jsou přesvědčeni, že dovedou únavu přemoci vůlí. Bohužel ani to není pravda. Při delším přepínání se může vystavit tragický účet nehoda vlivem mikrospánku,“ varuje Budský. Poslech hlasité hudby také nepatří mezi osvědčené prostředky, navíc řidiče ve zvýšené míře rozptyluje.

A kouření za volantem? Určitě nelze doporučit. Okamžitý účinek je nulový, v řadě zemí je kouření při přepravě dětí zakázáno a navíc se velmi rychle dostaví unavující vliv zvýšené koncentrace kysličníku uhelnatého v krvi řidiče. Nemluvě o možné nevolnosti u spolucestujících.

„Extrémně teplé počasí a s ním spojená zvýšená úroveň únavy jsou velkým nebezpečím. Přesto však až 20 procent řidičů usedá za volant, přestože se cítí unaveni. U řidičů kamionů se pak jedná až o dvojnásobek. Statistiky jsou však neúprosné. Jedna nepovedená jízda může mít vliv na život mnoha lidí“, uzavírá Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.