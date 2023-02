Otec Kateřiny Devlin z Postoloprt na Lounsku onemocněl rakovinou. Lékaři mu ji diagnostikovali předloni v červenci, prognóza byla hned od počátku špatná. Po pěti týdnech zemřel. Rodině v těžkých časech pomohl domácí hospic.

„Obrátili jsme se na Domácí hospic sv. Terezie, první informace o něm jsme získali z letáku, který nám dal praktický lékař. Když jsme se o nemoci dozvěděli, nevěděli jsme, zda péči o tátu zvládneme. Hodně nám v tom pomohli,“ popsala Devlin. „Byli na telefonu kdykoliv. Přijely k nám sestra i lékařka, pomáhaly při bolestech, tatínkovi dávaly tablety a náplasti. Pro nás to byla velmi důležitá podpora. Ať už psychická, nebo po stránce informační, říkaly nám, co nás čeká, co nám ulehčí péči o otce, jak můžeme zajistit, aby se cítil v nějakém komfortu,“ dodala.

Na území Ústeckého kraje jsou dva lůžkové hospice – jeden v Litoměřicích, druhý v Mostě. Dalším typem této péče jsou domácí hospice. V kraji pracují tři, jejich kontaktní místa jsou v Chomutově, Litoměřicích a Ústí nad Labem. Pracovníci domácích hospiců vyjíždějí za svými klienty do vzdálenosti přibližně 30 kilometrů od těchto měst. O některé oblasti Lounska a Žatecka se stará zmíněný „chomutovský“ Domácí hospic sv. Terezie , jenž začal nabízet své služby v předloňském roce a za necelé dva roky je vyhledalo okolo sta žadatelů.

Jak kontaktovat hospic v okolí:



Chomutovský Domácí hospic sv. Terezie najdete na webu hospicsvterezie.cz.

Hospic sv. Štěpána Litoměřice najdete na webu hospiclitomerice.cz.

Hospic v Mostě má webové stránky hospic-most.cz.

„Náplní hospicové služby je péče, která je poskytována pacientům v závěru života. Věnujeme se ošetřovatelské péči o tělesné symptomy, ale řešíme i psychické a sociální potíže. Staráme se nejen o pacienta, ale jsme oporou pro pečující rodinu,“ vysvětlila ředitelka Domácího hospice sv. Terezie Petra Stanislava Meinlschmidtová. „Kontaktovat nás může nejen rodina, ale i kterýkoli z ošetřujících lékařů pacienta. A stává se, že volají i sami pacienti,“ popsala.

Domácí hospicová péče je specializovaná paliativní péče poskytovaná v přirozeném prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. „Je třeba, aby se na péči podílela minimálně jedna blízká osoba umírajícího pacienta, která převezme odpovědnost za každodenní péči o nemocného. Dále pacient i jeho rodina souhlasí s hospicovou péčí zaměřenou na léčbu bolesti a zmírnění dalších projevů, které nemoc či umírání přináší. Vzhledem k průběhu nemoci se pokračuje v symptomatické léčbě,“ přiblížila ředitelka. Pacient se tedy už neléčí, ale podávají se mu prostředky, které tiší bolest a další fyzické obtíže. Péče je tedy zaměřena na kvalitu závěru života pacienta.

Tým odborníků, který zajišťuje hospicovou péči doma u pacientů, je k dispozici sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. „Kromě jiného nabízí odborné znalosti v oblasti léčení bolesti, kontroly symptomů a psychosociální podporu,“ uvedla ředitelka.

Domácí hospic sv. Terezie je financován vícezdrojově, na péči se finančně podílí i klient nebo jeho rodina částkou 300 korun denně. „Tato částka nepokryje veškeré náklady, které hospic má, oslovujeme proto různé nadace a sponzory, protože v současné době není naše služba vůbec hrazena ze zdravotních pojišťoven,“ sdělila Petra Stanislava Meinlschmidtová, která Domácí hospic sv. Terezie založila a za tento počin se v roce 2021 stala držitelkou ceny Křesadlo, jež oceňuje práci dobrovolníků.

Nemusí dožít v nemocnicích

Loni Domácí hospic sv. Terezie podpořilo také město Louny, z fondu pro sociální věci a zdravotnictví poskytlo 50 tisíc korun. „Tato služba nám v Lounech dlouhodobě chyběla, jsme za ni rádi. Klienti nemusí dožít v nemocnicích, ale mohou být poslední dny v klidu domova ve svém přirozeném prostředí s rodinou,“ řekla lounská místostarostka Martina Bečvářová.

Ne všude je ale hospicová péče dostupná. „Tato služba není zřizovaná státem, rozvoj domácí hospicové péče v České republice vychází od jednotlivých fyzických osob,“ vysvětlila Petra Stanislava Meinlschmidtová.

Například v jižní části Ústeckého kraje při hranicích s Karlovarským nebo Středočeským krajem služby domácího hospice poskytovány nejsou. „Tuto službu bychom určitě uvítali,“ řekl starosta Podbořan Radek Reindl. „Konkrétní poptávku jsme nezaznamenali, ale kdyby ta služba tady byla, tak si myslím, že by se zájemci našli,“ doplnila vedoucí sociálního a zdravotního odboru tamní radnice Zuzana Marcelly.