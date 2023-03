Předloni nemocnice hospodařila se ziskem 12 milionů, roky předtím v řádech milionů. Byly ale i doby, kdy končila se ztrátou. Nyní tak stojí před výzvou udržet svou ekonomiku v kvalitní kondici i v budoucnu. „Náklady na zdravotní péči progresivně rostou. Výborné výsledky hospodaření držíme díky enormnímu nasazení personálu a neustále se zvyšujícím výkonům, a tedy i výnosům,“ popsal ředitel.

Vyšší výnosy nemocnici loni přinesla příznivá úhradová vyhláška, která do určité míry respektovala růst nákladů na zdravotní péči. Dokument, který každoročně vydává ministerstvo, stanovuje ceny lékařských zákroků a péče, kterými se řídí zdravotní pojišťovny.

Pro hospodaření žatecké nemocnice je důležité, že má lůžková oddělení interny, chirurgie, gynekologie a ARO s nepřetržitým provozem, čímž patří mezi zařízení s urgentním příjmem druhého typu. „To nás významným způsobem ekonomicky posiluje. Naše ukazatele rentability a solventnosti zdaleka překračují ty, které jsou v resortu běžné,“ popsal ředitel. Za pozitivní označil, že nemocnice nemá problémy s běžným financováním a od roku 2016 žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Nemocnice v ŽatciZdroj: Deník/Petr KinštPokud se má hospodaření městské nemocnice držet v kladných číslech i v budoucnu, musí pokrýt neustále rostoucí náklady. Zvláště pak platy zaměstnanců. „Pro nás je udržení růstu osobních nákladů rozhodující. Loni byly ve výši roku 2021, kdy se vyplácely státní podpory za covid. V roce 2022 jsme z vlastních prostředků vyplatili našim zaměstnancům nad rámec smluvních mezd částky, které se rovnají třináctému a čtrnáctému platu. Jednalo se o více než 20 milionů korun,“ popsal ředitel.

„Podíl osobních nákladů na celkových nákladech nemocnice je poměrně dramatický. V roce 2016 činil 64 procent, v roce 2022 už jsme byli na 70 procentech a v budoucnu zřejmě poroste,“ připomněl.

Třicet lékařů, stovka sester

V žatecké nemocnici pracuje třicítka lékařů a stovka sester. Některá oddělení nejsou plně personálně pokryta, zdravotnické zařízení se proto dlouhodobě snaží sehnat další. „Zvláště získat nové lékaře je velmi komplikované. Pozitivní ale je, že máme zajištěný střední zdravotní personál pro pracoviště urgentního příjmu, povedlo se nám nabrat příslušné specialisty. Po jeho výstavbě tak budeme moci okamžitě zahájit činnost. Takže náš nový primariát, kterým toto pracoviště de facto bude, je personálně zajištěn,“ popsal ředitel Zetek.

Pokud půjde vše podle plánů, pracoviště urgentního příjmu by mělo v Žatci začít fungovat v příštím roce. Stavebně nenáročný objekt vyroste u pavilonu budov ve spodní části areálu, kde sídlí lůžkové oddělení chirurgie, interny a gynekologie. „Letos chceme připravit příslušné dokumentace a získat stavební povolení, v příštím roce stavět,“ přiblížil starosta města Radim Laibl.

Na přístrojovém vybavení tohoto pracoviště už v žatecké nemocnici pracují, významně mají pomoci dotace z programu REACT-EU. Díky nim se postupně obnovuje a doplňuje zdravotnická technika za téměř 100 milionů korun. Většina bude sloužit právě na urgentním příjmu. Půjde například o moderní pracoviště endoskopie nebo radiologie včetně CT přístroje nové generace. „Pořízená technika výrazně zvýší kvalitu diagnostiky a její použití tak v samém důsledku umožní včas odhalit ty nejzávažnější diagnózy,“ sdělil ředitel nemocnice.

Moderní pracoviště endoskopie začalo v Žatci sloužit na konci loňského roku, na pořízení počítačového tomografu běží výběrové řízení.

Z programu REACT-EU by měla Česká republika obdržet od Evropské unie dvě desítky miliard korun jako pomoc na zotavení z krize v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Peníze jdou do projektů z oblasti zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury. „Pro naši nemocnici je to významná investiční podpora,“ vyjádřil se už dřív Jindřich Zetek. Podle jeho slov nedávný nápor nemocných v nemocnici v souvislosti s pandemií covidu mimo jiné ukázal, že je potřeba investovat do její modernizace. Nové přístroje mají nahradit starší, nebo se nakoupí ty, které dosud žatecká nemocnice nemá.

V městské žatecké nemocnici se nachází 188 lůžek, z čehož je 11 intenzivních, 127 akutních (interna, chirurgie, pediatrie, gynekologie) a 50 následné péče. Loni lékaři v nemocnici provedli 2283 operací, ambulantně ošetřili 30 tisíc lidí, hospitalizací bylo přes šest tisíc. Podle statistik zařízení je 40 procent pacientů ze Žatce a nejbližšího okolí, přibližně pětina z Lounska a více než desetina z Podbořanska.