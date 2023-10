Cena za pronájem se pohybuje od 7900 do 8500 korun za měsíc plus zálohy za služby bez elektřiny v aktuální výši 2400 korun.

„Dlouhodobě investuji do perspektivních leč podinvestovaných bytových domů a dávám jim nový život rekonstrukcí a poté je pronajímám. Proto bylo od začátku mým záměrem rekonstruovat i tento objekt a byty poskytnout k pronájmu,“ řekl vlastník a investor projektu Rezidence LOKO Jakub Kořínek. Realizoval řadu obdobných projektů, například kompletní revitalizaci sídliště ve Valči v Doupovských horách kousek od Podbořan. Jakub Kořínek je také spoluzakladatelem Fondu Českého Bydlení, který je prvním fondem nájemního bydlení v Česku.

Dům v Lounech v Husově ulici byl postaven koncem sedmdesátých let jako bydlení pro zaměstnance místních železničních opraven. V areálu se nachází motoráček, kterých ještě donedávna brázdila železniční tratě v okolí Loun celá řada.

„Pro zachování genia loci areálu jsme koupili vyřazený motorový vůz typu 810. Byl to model nasazovaný na venkovské tratě, který se vyráběl od 70. až do poloviny 80. let. Tyto vlaky charakteristické temně červeným nátěrem ale definitivně dosloužily až v pár posledních letech. Lidé mají tento vlak rádi, připomíná jim mládí a prázdniny. Vlak odkazuje jednak na sousedství s nádražím, a dále na tradici železniční výroby v Lounech, která nakonec stála i u výstavby našich domů,“ vysvětlil Jakub Kořínek. „Vlak je v zachovalém stavu, ale některé detaily potřebují údržbu. Cílem je vagon uvést co nejblíže do původního stavu včetně koženkových lavic. Nad účelem vagonu ještě přemýšlíme, objekt by určitě hezky doplnila kavárna,“ dodal.

Bývalý hotel Oharka dlouhé roky sloužil jako ubytovna pro dělníky. K obrovské tragédii tam došlo o Velikonocích v roce 2002, kdy se kvůli výbuchu bojleru na teplou vodu část domu zřítila. V troskách našlo smrt šest ubytovaných Poláků včetně šestileté holčičky.