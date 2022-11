Zatímco návštěvníků Ústeckého kraje bylo ve 3. čtvrtletí letošního roku přibližně stejně jako loni, klesl počet turistů, kteří v regionu přespávají. Lidé šetří, místo delších pobytů volí kratší, nebo jezdí jen na jednodenní výlety. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu, potvrzují to také hoteliéři a majitelé penzionů v kraji.

„V průběhu letošního 3. čtvrtletí v Ústeckém kraji meziročně vzrostl celkový počet hostů, kteří ho navštíví, o 0,2 procent. Počet přenocování ale poklesl o pět procent,“ potvrzuje Růžena Funková z Českého statistického úřadu.

Podle statistiků hosté ve 3. čtvrtletí v kraji přenocovali téměř 669 tisíc nocí, loni za stejné období to bylo o zhruba čtyřicet tisíc nocí více. Průměrná doba pobytu je 2,7 noci. Méně je také hostů, kteří v regionu od července do září přenocovali. Oproti loňsku přibližně o pět tisíc. „Ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo ve 3. čtvrtletí 2022 více než 245 tisíc hostů, z toho téměř 67 tisíc cizinců,” pokračuje Funková. Návštěvnost domácích hostů meziročně poklesla o téměř 12 procent.

Zámky netáhnou, lidé více šetří. Řada památek hlásí poloviční návštěvnost

„Je to tak, máme méně objednávek. Lidé šetří, poslední měsíce jsou mnohem opatrnější. Někteří i ruší rezervace. Pracovních cest je zhruba stejně, ale počet těch rekreačních opravdu poklesl. Nebo jsou kratší, často lidé volí jen jednodenní výlety,“ říká Sylva Kotíková z Hotelu V Údolí Zlatého potoka v Blšanech. Hotel přitom sám zatím nezdražoval. „Jak přišlo všeobecné zdražování, začalo jezdit lidí méně,“ pokračuje Kotíková.

Podobně jsou na tom v Hotelu Union v Lounech. „Za prací jezdí lidé dál stejně. Ale rekreačních pobytů částečně ubylo,“ vidí provozní hotelu Miroslav Kučera.

Někde mají hostů moc

I další odborníci z cestovního ruchu svorně říkají, že lidé v posledních měsících začali výrazně šetřit, jezdí třeba „jen“ na celodenní výlety, kde navíc neutrácejí tolik. Případně volí pobyty na méně dnů. Za poklesem částečně vidí také situaci ve Hřensku na konci léta.

Ne všechny hotely ale mají pokles. Na turisticky atraktivních místech hlásí plno. „Máme to opačně, máme plno, museli jsme i lidi odříkat. V minulých letech jsme hodně investovali, nabízíme bohatý doprovodný program, řadu akcí, lidé to oceňují a jezdí,“ těší Antonína Herzána z Horského hotelu Lesná v Krušných horách.

Specifická je nyní situace v Českém Švýcarsku. Na podporu obnovy cestovního ruchu po požáru tam lze nyní uplatňovat vouchery na přenocování, dohromady na více než 30 tisíc přenocování. O vouchery je velký zájem, stát a kraj do nich investují celkem deset milionů korun.

Lyžovačky výrazně podraží. Za denní skipas zaplatíte až o dvě stovky navíc

Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali ze 72,8 procent domácí návštěvníci. Z cizinců jezdí nejvíce Němci (42,5 procent z počtu cizinců), následovaní Poláky (11,1 procent) a Slováky (8,1 procent). Ve srovnání s předcovidovým 3. čtvrtletím roku 2019 je nyní návštěvnost nižší o zhruba 4 procent. Na celkovém počtu hostů v České republice se Ústecký kraj podílí 3,4 procent. V mezikrajovém srovnání je počet hostů v regionu druhý nejnižší po Pardubickém kraji.

Proč tomu tak je a co s tím? „Má to historické souvislosti, náš kraj je bohužel dlouhodobě chápán jinak než jako turistický cíl. Chceme s tím něco udělat, snažíme se, ale je to na delší dobu. V minulosti dostal kraj špatnou nálepku, musíme to změnit. Chceme ukázat světu, že máme co nabídnout,“ myslí si náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu Jiří Řehák. Důležité jsou podle něj také investice. „Musíme budovat dobrou turistickou infrastrukturu,“ dodává.