Houby v těchto dnech najdete. Více deště a méně tepla, přejí si ještě houbaři

Ústecký kraj – V lese aktuálně nejčastěji narazíte na hřib dubový, lišky a bedly. Další „úrodu“ ale ohrožuje sucho.

Ilustrační fotoFoto: Jiří Laštůvka "Kudláček"

Máte chuť na smaženici? Nebo na lahodnou houbovou omáčku či jiné delikatesy z hub? Vyrazte do lesa. Bude tam příjemný stín, krásně se projdete a podle mykologů najdete i houby. Zatím rostou, i když budete muset asi trochu více hledat. Vadí hlavně sucho a vedro. „Rostou. Ale uvidíme, jak dlouho to vydrží při těch vedrech. Zatím se ale dají najít. Chtělo by to více deště,“ říká zkušený houbař Jaromír Konderla z Mykologického kroužku Kryry.

Milovníci hub tak již mohou vyrazit do lesů. Plné koše domů sice nepřinesou, na dobrou omáčku, houbovou polévku nebo smaženici si ale znalí houbaři podle odborníků nasbírají.

Bouřky pomohly málo

Nedávné bouřky pomohly jen trochu a lokálně. „Rostou, ale zhoršuje se to. Je hodně sucho. Potřebovalo by to déšť,“ tvrdí také mykolog Martin Bartůšek z Plas, kam řada lidí tradičně z regionu za houbami vyráží. „Zkušený houbař najde. Rostou. Musí se trochu hledat. Je hodně teplo, pro houby by bylo ideální tak dvakrát týdně deštík a o něco nižší teploty než jsou teď,“ přeje si Pavel Dombaj z Houbařského spolku Žatec.

Podle Deníkem oslovených odborníků je situace stejná také na Chomutovsku a Mostecku.

A co nejčastěji můžete najít? „Vyrazily dubové hřiby, začínají lišky. Poměrně hojně nacházíme bedlu dívčí. A také se dá najít hřib plavý,“ popisuje Dombaj. Podobné je to i jinde. „Začaly růst dubové hřiby, najdete také bedly, občas kozáky. Začaly se objevovat také lišky,“ potvrzuje Konderla nálezy na Podbořansku.

Zkušení mykologové také radí, kde je při současném suchu nejlepší hledat. „Rostou teď hlavně na okrajích lesů. Nejsou tak husté, napršelo tam. Nebo u různých tůní a rybníčků. Také v háječcích, kde je světlo, není to tam tak husté, a také se tam dostala do půdy alespoň nějaká voda,“ dodal Jaromír Konderla.