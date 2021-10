„Příští týden začnou najíždět bagry, které odstraní štěrk, který zůstal po železniční vlečce do cukrovaru. Naveze se zemina a následně dojde k výsadbě stromů,“ řekl ředitel žateckého závodu HP Pelzer Čeněk Lamač.

Společnost ve městě vyrábí součásti interiérů aut, opuštěný areál cukrovaru koupila pro rozšíření své výroby před dvaceti lety. Vysazených stromů a keřů by mělo být podle Lamače zhruba sedm set, z čehož sedmdesát budou vzrostlé dřeviny. „Na základě studií očekáváme, že hladina hluku se v rezidenční čtvrti sníží o dva a půl decibelu,“ dodal ředitel.

Místní opatření podniku vítají. „Hlavně při teplém počasí, když máme v noci otevřená okna, je hluk ze závodu nepříjemný. Za jakákoliv opatření, která ho sníží, jsme samozřejmě rádi. Víc stromů není nikdy na škodu,“ shodli se obyvatelé bytového domu naproti bývalému cukrovaru.

Výsadba zelené bariéry je jedním ze závěrů posuzování vlivu továrny na životní prostředí. Procesem musel žatecký závod HP Pelzer v minulých měsících projít, aby mohl dodatečně zlegalizovat řadu černých staveb ve svém areálu. Stromy a keře na místě železniční vlečky mají podle slov ředitele zredukovat kromě hluku také prach z technologií závodu.

Naopak další chystaný záměr, výstavba nové expediční haly, je v nedohlednu. „Na halu jsme měli připravené peníze. Bohužel na konci července a v průběhu srpna se dramaticky zvýšily ceny stavebních materiálů a dostupnost stavební techniky, cena projektu se navýšila o čtyřicet procent. A na to už nemáme,“ vyplynulo ze slov Lamače. „Automobilový průmysl prochází obtížným obdobím, panuje nedostatek elektronických součástek. Není jasné, kdy se to napraví. Pokles tržeb, který teď máme, nám nepomáhá. Záměr postavit expediční halu ale trvá, chceme s tím začít co nejdříve,“ tvrdil ve čtvrtek žateckým zastupitelům Lamač.

Na jejich jednání spolu s kolegy referoval o krocích vedoucích k nápravě negativních vlivů továrny, financování haly se prý v rámci podniku řeší. Po výstavbě expedičního skladu mají kamiony do továrny a z továrny jezdit bývalou vrátnicí cukrovaru u železničního nádraží, čímž by se mělo ulevit lidem v blízké obytné zástavbě.

Ministerstvo životního prostředí po téměř dvouletém procesu vydalo letos na jaře souhlasné stanovisko k dodatečnému povolení areálu HP Pelzer v Žatci. Pro jednoho z největších zaměstnavatelů ve městě je to důležitý dokument k tomu, aby některé své provozy, na něž nemá potřebná povolení, zlegalizoval. Ministerstvo vydalo řadu podmínek, které musí společnost splnit. Jednou z nich je právě ozelenění areálu. Kvůli hluku a také kvůli rakovinotvornému benzenu, jehož hodnoty jsou v lokalitě překračovány.

Na negativní vlivy továrny a její provoz bez řádných povolení upozorňuje několik let žatecký spolek VPN 2016. „Kroky společnosti HP Pelzer samozřejmě sledujeme, zatím jsou ale takové neurčité, nic se nesplnilo. Na druhou stranu se o problematice víc jedná, vnímáme větší tlak na společnost ze strany zastupitelů. Pokud se začne s výsadbou zeleně, bude to jedině dobře. Je to jedna z věcí, která povede ku prospěchu věci,“ sdělila předsedkyně spolku Ivana Vírová.