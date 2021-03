V Žatci se pustí do revitalizace okolí hradeb. Město má hotovou studii, nyní běží výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na práce v první etapě, lhůta pro podání nabídek je 24. března. Ta zahrnuje část hradeb od divadla po Kněžskou branku a prostoru pod schodištěm ze Žižkovy ulice. V rámci revitalizace se počítá také s nasvícením městského opevnění. V současné době je tento prostor málo využívaný a neupravený. Cílem je úprava okolí hradeb tak, aby došlo k jeho oživení.

O nutnosti revitalizace okolí hradeb se v Žatci mluví už řadu let. Zatím v něm spíš dominují temná zákoutí zarostlá náletovými dřevinami, poškozené cesty, občas nepořádek včetně odhozených injekčních stříkaček od narkomanů.

„Okolí hradeb je hodnotné ze dvou důvodů. Jednak je blízko centra, je to ideální místo pro procházky a další oddechové aktivity. A také nabízí nevšední výhledy do okolí Žatce, prostor kolem hradeb byl dřív více otevřený než nyní. Bohužel ani jedno dnes nefunguje,“ vyplynulo ze slov krajinářské architektky Štěpánky Šmídové, pod jejímž vedením tým architektů zpracoval zmíněnou studii.

Zmíněná první etapa se týká západní části kolem Nákladní ulice, druhá etapa zahrnuje severní část pod pivovarem a třetí etapa řeší prostor za autobusovým nádražím kolem ulice Pod Střelnicí. Prostor pod hradbami by měl být v budoucnu průchodný kolem dokola po nové promenádě, architekti navrhli vytvoření tří vyhlídkových míst. Do návrhu změn je zahrnutý také parčík mezi ulicemi Pod Střelnicí a U Odborů, ze kterého by se mělo stát herní místo pro děti. Přes ulici Pod Střelnicí by měla podle studie vést lávka pro pěší k autobusovému nádraží. U něj se počítá s demolicí kuželny, jež by se měla podle dlouhodobého záměru města přestěhovat do spodní části bývalých papíren. A na uvolněném prostoru by měl vyrůst nový objekt sloužící jako kavárna, případně infocentrum. Velké změny by měly podle návrhu architektů proběhnout v prostoru pod pivovarem.



„Dnes je to zarostlé místo prakticky bez využití. Vzniknout by tam mohl multifunkční prostor pro pořádání různých kulturních akcí a ve svahu terénní cyklistické stezky,“ nastínila architektka Alena Burešová.