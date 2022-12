Vedení města by chtělo budovu postavit, zastupitelé ji ale nepodpořili. „Mrzí nás to. Děti by si to rozhodně zasloužily. A i Podbořany, budovu by využívala nejen umělecká škola. Taková stavba by městu slušela. Bohužel, část zastupitelů se rozhodla projekt zastavit, utlumit ho,“ nechal se slyšet starosta Podbořan Radek Reindl (Společně pro Podbořany, člen ODS).

Zastupitelé na svém posledním prosincovém jednání o několik hlasů neschválili podání žádosti o dotaci. V minulých letech přitom projekt opakovaně podpořili, proto se také několik let připravoval, město už na akci vynaložilo téměř 4 miliony korun. Po nedávných komunálních volbách se ale situace změnila.

Dotace nepokryje vše

Proti stavbě jsou například zastupitelé za ANO. „Kapacita současné školy je dostatečná. Prostory pro výuku jsou, další lze získat rekonstrukcí současné budovy, kterou podporujeme. Nová budova je nákladný projekt za desítky milionů, které by město muselo zaplatit. Dotace nepokryje vše, také nevíme, jak velkou dotaci bychom dostali. Desítky milionů z obecní pokladny nám za to přijde moc. Nákladný bude i další provoz. Jsou jiné potřebné projekty, které město musí udělat,“ zdůvodnil radní za ANO Rastislav Novák, proč dostal projekt stopku.

„Přístavba umělecké školy nyní není tolik potřebná. Současná kapacita je plně dostačující, škola se dál může rozvíjet rekonstrukcí současné budovy. Absolutní prioritou je nyní kanalizace v Buškovicích a rekonstrukce ZŠ T. G. Masaryka. Opravme a udělejme nejdříve věci, které jsou nejvíce potřebné a ve městě je jich dost. Projekt přístavby je v současné podobě drahý a nepotřebný. Až uděláme vše, co je nutně potřeba, klidně se k tomu vraťme,“ vysvětlil svůj zamítavý postoj Leo Peterka (Naše Podbořansko).

V Podbořanech proběhlo v minulých měsících už také výběrové řízení na zhotovitele, nejnižší nabídka byla 53 milionů korun. Kvůli velkému zdražování ve stavebnictví se ale předpokládá, že nyní by unikátní stavba přišla na zhruba 65 až 70 milionů korun. Podbořany si ale slibovaly, že velkou část by uhradily z dotace.

Proti stavbě je nyní také ředitel podbořanské ZUŠ Martin Říhovský, ten přitom ještě loni v září projekt podporoval. Vítal navýšení kapacity a možnosti rozšíření nabídky, nová budova měla přinést chybějící prostory, například pro větší pěvecké či hudební skupiny, mluvilo se o festiválcích, uměleckých soutěžích i koncertech pro veřejnost.

„Změnil jsem názor, situace se výrazně změnila,“ uvedl pro Deník. „Všechny umělecké školy zaznamenaly po covidu útlum, nyní je kapacita dostatečná, máme aktuálně 308 žáků a kapacitu 330. Kapacitně tedy zvládáme. Budova je nakonec také o desítky milionů dražší, než se původně předpokládalo. Upozorňoval jsem také na řadu nedostatků. V současnosti je ekonomická krize, myslím tedy, že je rozumné, že se to odložilo,“ vysvětlil Říhovský.

V tuto chvíli ředitel ZUŠ nepreferuje novou budovu. "Není to priorita. Není potřeba spěchat, nechme to zatím odložené, v budoucnu, pokud se situace změní, se k tomu třeba můžeme vrátit,“ pokračoval s tím, že by přivítal rekonstrukci současné budovy, konkrétně její sklepní části.

"Už řadu let je ve špatném stavu, to by nám opravdu pomohlo. Tam by také mohly vzniknout další potřebné učebny, malý komorní sálek a galerie. Bylo by to plně dostačující a za cenu 6 až 10 milionů,“ dodal Říhovský.

Požadavek přímo ze školy

Vedení města tvrdí, že kdyby požadavek před několika lety nepřišel právě ze ZUŠ, nezačínalo by se s přípravami. Nyní je prý vypsaný vhodný dotační titul. „Škola mohla mít novou budovu s moderními učebnami, nemusely by se různé obory jako dosud střídat ve starých, někdy ne úplně vyhovujících prostorách. Děti by si to zasloužily. Ale také tam mohlo být kreativní centrum pro veřejnost, měli bychom krásné prostory pro koncerty a další akce. Pokles zájmu? Věřím, že je chvilkový. Děti zase budou. O umělecké školy byl vždy velký zájem,“ poznamenal starosta Reindl.

Radnice prý navíc plánovala i opravu nynější budovy. „Do dotace, o kterou zastupitelé odmítli požádat, jsme chtěli kromě přístavby zahrnout také rekonstrukci sklepních prostor současné budovy. Také to bude velmi nákladné a škola tam mohla mít další prostory, mohlo by být hotové obojí,“ dodal Reindl. Někteří odpůrci říkají, že o opravě školy se při plánování přístavby nemluvilo.

Podle vedení radnice oprava současné budovy nebude stát zmiňovaných 6 až 10 milionů, odhadují náklady na 20 milionů. Tvrdí, že pokud by město postupovalo podle jejich plánu a ze svého dalo 20 milionů, zbytek na výstavbu nové budovy a opravu staré, tedy další desítky milionů, by pokryla dotace. Při rekonstrukci jen dosavadní budovy prý z městského rozpočtu podle nich půjde 20 milionů, případně o něco méně, pokud se podaří získat dotaci, hotová by ale byla jen oprava staré budovy.

Oponenti naopak nevěří, že by se tak vysokou dotaci podařilo získat, a domnívají se, že by příspěvek města musel být daleko vyšší. Preferují tedy méně nákladnou variantu opravy staré budovy.

V Podbořanech měla vzniknout šestipatrová moderně pojatá věž se čtvercovým půdorysem. Nad učebnami byl navržen společenský sál pro divadlo, hudbu a setkávání s výhledem na historické centrum. Radnice v minulosti pro Hrající dům oslovila ve světě oceňovaného architekta Petra Hájka. Byl vyhlášen architektem roku 2018. Je podepsaný pod rozšířením Centra současného umění DOX v Praze, terasami paláce Lucerna, domem Chameleon, stojí také za úpravami Horního náměstí v Olomouci, Jiřského náměstí na Pražském hradě či Arcidiecézního muzea v Olomouci.