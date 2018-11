Hřbitov v Postoloprtech bude několik dní otevřený déle

Postoloprty - Kvůli blížícím se dušičkám se v Postoloprtech rozhodli vyjít vstříc lidem, kteří míří na hřbitov v pozdějších hodinách, nemohou se například uvolnit v zaměstnání a podobně.

Hřbitov v Postoloprtech. Archivní fotoFoto: archiv Deníku

Od čtvrtka 1. listopadu do neděle 4. listopadu bude kvůli Památce zesnulých otevřen postoloprtský hřbitov mimořádně až do 19 hodin. Od pondělí 5. listopadu pak již opět bude standardně otevřeno do 16 hodin.