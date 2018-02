Hrdinové prvňáků? Princezna Elsa a Spider-Man

Severní Čechy - Deník se zeptal 357 žáků prvních tříd, kdo je podle nich největší hrdina. Vedle pohádkových postav bodovali i nejbližší členové rodiny: na třetím místě se umístil taťka a pátou pozici obsadila mamka.

Kdyby se měli čeští, moravští a slezští prvňáci spolehnout na nějakého hrdinu, na pomoc by si jich nejvíc zavolalo princeznu Elsu z pohádky Ledové království. Proč právě tato postava vzniklá ve filmových studiích Walta Disneye zabodovala nejvíc?

„Protože má krásný copánek a umí čarovat,“ říká šestiletá Adélka ze Znojemska. „Má velkou moc, ale nechce ubližovat ostatním,“ dodává stejně stará Eliška z Havlíčkobrodska.

I proto Elsa vyhrála v anketě Deníku, ve které 357 žáků prvních tříd z celé republiky odpovídalo na dotaz, koho považují ze největšího hrdinu ze všech.

I druhou pozici obsadila fiktivní postava, a to komiksový Spider-Man. Ten zabodoval především ve středních Čechách. Ale fanoušky má i jinde v zemi., jedním z nich je třeba Ondřej z Pardubicka: „Spider-Man je odvážný a hodně rychlý,“ říká o něm.

Bez zajímavosti určitě není, že pro pavoučího muže hlasovali výhradně kluci a pro vítězku Elsu jen dívky.

Jiné to je u členů rodiny. Tátu, taťku či tatínka, který obsadil třetí příčku mezi hrdiny, si vybírali kluci i holky. O pár hlasů nakonec zvítězil u dívek. A u holčiček taky získala výraznější podporu máma, mamka či maminka, která v anketě obsadila pátou pozici.

"Můj hrdina je můj taťka, protože se snaží všem pomoci. Když má nějakou svou práci, tak ji odloží a jde si se mnou hrát. Také nám kupuje zmrzlinu, když na ni máme chuť. S tatínkem je vždy zábava a podniká s námi také večerní dobrodružství, které mě moc baví," chválí tatínka Mariana Landová z Děčína.

Na čtvrté místo se mezi rodiče vklínil Harry Potter. Proč bodoval on? "Mám moc ráda Harryho Pottera. Je můj hrdina, protože je hodný a statečný. Má v sobě hodně síly a tou silou, kterou má v sobě, přemohl zlého učitele z Bradavic. A také se mi na

něm líbí, že chrání svoje kamarády před zlem," vysvětlila šestiletá Justýna z Ústí nad Labem.

Filmového hrdinu ze světa dospělých zvolila Eliška Polesná z Krupky. "Můj hrdina je detektiv Horatio Caine z Kriminálky Miami. Dívám se na něj ráda v televizi. Je odvážný a vždycky vyřeší každý případ. Taky se mi na něm líbí to, že se chová hezky k holkám."

Nejen filmoví hrdinové, ale také pohádkové postavy z knih zaujali malé školáky z Ústeckého kraje. "V poslední době je můj hrdina pes Nanuk z knížky Nanukova dobrodružství. I když je to ještě malé štěně, tak se sám vydá z Čech až za polární kruh za svou babičkou a dědou. Je to totiž pes husky. Ničeho se nebojí, umí rychle běhat a taky je srandovní," popsala sedmiletá Johanka Rozsypalová z Úštěka.

I černobílá Popelka táhne

Ještě větší pohádkovou klasiku preferuje Stelinka Nováková z Mostu. "Stará Popelka, to je princezna, postavička z pohádky. Je černobílá, protože je stará. Je to má hrdinka, protože v oddíle Krasobruslení Most bruslím na její písničku. Mám ale ještě jednoho hrdinu, je to můj tatínek. Je to hasič. Nebojí se chodit k ohni, hlídá auto a zachraňuje lidi," spojuje školačka fiktivního hrdinu se skutečným.

Jak naznačila, mezi hrdiny se objevovaly i profese, kterých si podle průzkumů váží i dospělí. Třeba právě hasiči. „Vytahují lidi z ohně a zachraňují životy,“ říká Ondřej z Jirkova.

Ostatně pomáhání jiným je jedno z nejdůležitějších kritérií, podle kterých děti volily hrdiny. „Hrdinou je pro mě neznámý pán, který zachránil malého ježka v Obloukové ulici. Ten pán má dobré srdce,“ uzavírá Aliska z Lounska.