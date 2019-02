Hřiště Ráj možná nezanikne

Žatec - Do záchrany dětského hřiště v žateckém Ráji se vložilo občanské sdružení. Jedná s ministerstvem obrany, za jakých podmínek by tam mohlo zůstat. To dříve pohrozilo, že bude požadovat jeho odstranění.

Děti si hrají na žateckém hřišti Ráj. | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Dětské hřiště v Ráji, které na okraji Žatce v místě bývalé skládky vybudoval v minulých letech František Trejbal, možná nezanikne. Zachovat jej chce občanské sdružení Žatecký patriot, které už začalo vyjednávat s ministerstvem obrany o tom, za jakých podmínek by hřiště mohlo v místě zůstat. Pozemek, na kterém hřiště F. Trejbal vybudoval, patří ministerstvu obrany, respektive státu. To jej de facto označilo za „černou stavbu“ a avizovalo, že pokud si pozemek nikdo nepronajme, bude trvat na odstranění hřiště. Vojenská ubytovací stavební správa místo loni v listopadu osadila cedulemi, které zakazují vstup na hřiště. Ministerstvo pozemek s hřištěm nabídlo k pronájmu městu Žatci. To o něj ale nemá zájem, hřiště spravovat nechce. Zatímco dřívější vedení žatecké radnice F. Trejbala v jeho činnosti podporovalo, nynější představitelé města iniciativu příliš nevítají. Hřiště není v souladu s platnými normami, tvrdí. „Dnešní podoba místa je neudržitelná. Nesplňuje parametry a normy pro dětské hřiště, místo je nebezpečné,“ řekl už dříve místostarosta Aleš Kassal. O koupi či pronájem pozemku a tím pádem o zachování hřiště v Ráji projevila zájem žatecká společnost Ohře Media. „Podle sdělení z ministerstva nám pozemek prodat nemohou. Museli bychom si ho nejprve na nějakou dobu pronajmout a teprve po čase žádat o koupi. Pronájem jsme si vzhledem k využití pro dětské hřiště a nákladům, které budou s legalizací a údržbou Ráje spojeny, představovali bezplatný. Armádní směrnice to ale neumožňují, nejnižší suma by znamenala vzhledem k rozloze pozemku částku ročně okolo 100 tisíc korun,“ uvedl Otto Urma, jednatel společnosti Ohře Media. „Aby armáda mohla uvažovat o bezplatném pronájmu, pak musí být nájemce nezisková organizace, což Ohře Media není. Proto jsme se spojili s občanským sdružením Žatecký patriot,“ dodal Otto Urma. Ve hře je několik návrhů Uvedené občanské sdružení už s ministerstvem jedná. „Naším cílem je zachování hřiště. Je dost oblíbené a podle mě na vhodném místě. Dali jsme armádě několik návrhů a nyní s ní jednáme. Naše představa je, že bychom si pozemek pronajali nebo jej koupili a hřiště na něm zachovali. Peníze na jeho provoz chceme získávat ze soukromých zdrojů, formou sponzorských příspěvků,“ sdělil Libor Dongres z občanského sdružení Žatecký patriot. Do hřiště v Ráji chodí za příznivého počasí mnoho dětí a rodičů, stalo se také častým místem programů žateckého Domova dětí a mládeže. Dětem se líbí hlavně tamní pohádkové postavy. „Do Ráje s dětmi chodíme často. Určitě bychom byli rádi, kdyby zůstalo hřiště zachované. Je pravda, že některé atrakce jsou méně bezpečné, řešíme to tak, že na děti dáváme větší pozor,“ řekla Deníku Ludmila Mašková ze žateckého Domova dětí a mládeže.

Autor: Petr Kinšt