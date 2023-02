Na několik hodin byla v pátek 24. února odpoledne uzavřena silnice mezi Havraní a Velebudicemi na Mostecku. Na dlouhém rovném úseku se srazila u odbočky na Nemilkov podle policejního webu s dopravními informacemi čtyři osobní auta.

Vážná dopravní nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

"Tři dospělé jsme převezli s podezřením na středně vážné zranění do mostecké nemocnice. Do stejně nemocnice jsme převezli také jedno dítě s lehkým zraněním," uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Podle mluvčí policie Ilony Gazdošové bude silnice do přibližně 19 hodin uzavřena. Na místě se ale kolony netvoří. "Dopravu odkláníme na objízdnou trasu přes Nemilkov," doplnila policejní mluvčí.