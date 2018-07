Humanitně vzdělaní v kraji zaměstnání mají, často ale v jiném oboru

Ústecký kraj - Vysněný obor nemusí být žádné terno. Specifických pracovních míst je málo, a tak se musí absolventi často obrátit jinam.

Kurátor? Krásné zaměstnání. Pozic je však málo, stojí se na ně fronty. Ilustrační foto.Foto: Deník/Petra Poláková

Jaký je rozdíl mezi absolventy vysokých škol? Přírodovědec se ptá, proč to funguje, technik jak to funguje, ekonom kolik to stojí a filozof se táže, zda si k tomu pánové dají hranolky. Známý vtip, který slyšel během studií snad každý historik, sociolog nebo politolog, nemá v Ústeckém kraji daleko od reality. Práci najde skoro každý, na vystudovaný obor ale musí často rezignovat.

Univerzitu J. E. Purkyně (UJEP) dokončilo loni 300 absolventů humanitních oborů, jako jsou historické a filozofické vědy, filologie nebo obory zaměřené na kulturu a umění. Že by zůstali po promoci na úřadě práce, se podle univerzity nestává. „Ke 30. dubnu bylo v evidenci úřadu práce v celém Česku pouze sedm absolventů těchto oborů uskutečňovaných na UJEP,“ říká mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

Samotní absolventi ale říkají, že nízká nezaměstnanost je jen polovina problému. V kraji práci najdou snadno, nikoli ale v oboru. „Míst v muzeích, galeriích a archivech je málo. Když se tam jednou dostanete, vydržíte až do důchodu,“ myslí si vystudovaná historička Jana Spilková z Chomutova.

„Hledám místo muzejnice čtyři roky. Za tu dobu jsem byla na jednom výběrovém řízení v muzeu, víc jsem jich po celém kraji nezaznamenala,“ vypráví Spilková, která dnes pracuje jako administrativní pracovnice. Podle analytika portálu Jobs.cz Tomáše Ervína Dombrovského se ale podobná situace opakuje ve všech krajích, nejenom v tom Ústeckém. „Zaměstnávání humanitně vzdělaných absolventů je jiné než například strojařů. Konkrétních pozic, jako je třeba filolog nebo historik, je málo,“ připomíná Dombrovský. Není ale nutné na svůj obor po pár letech neúspěšného hledání rezignovat. „Rozptyl toho, co mohou dělat humanitně vzdělaní, je široký. Filolog se může živit třeba jako copywriter a časem se vypracovat. Na začátku musí vzít zavděk nástupní pozicí, která té kvalifikaci hned neodpovídá, dále ale může stoupat,“ popisuje současný trh práce Dombrovský.

Nečekají, nelení, hledají

Řada studentů ale nečeká s rukama v klíně a rozhodla se, že zkusí štěstí za hranicemi kraje, kde je nabídka lepší. Zejména v Praze. Tam dva roky dojížděla i 30letá absolventka politických věd z Loun Karla Ciprová.

„Našla jsem místo v jednom think-tanku, kde jsem zpracovávala politické analýzy. Práci jsem našla ještě před promocí,“ vypráví. Místo ale kvůli dojíždění, které bralo čas i peníze, po dvou letech opustila. Dnes pracuje v reklamní agentuře, kde vymýšlí slogany. „Nakonec mě to i baví a pěti let studia přestávám litovat,“ dodává.