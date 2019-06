Husitské náměstí a blízký železný most přes řeku v Žatci se kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace uzavřely pro auta.

Uzavřené Husitské náměstí a blízký železný most v Žatci | Foto: Deník/Petr Kinšt

Řidiči musí jet přes Ohři po mostě na silnici Most Plzeň u bývalého Bonexu. Práce jsou v plánu do konce srpna, během uzavírky mohou pěší a cyklisté železný most užívat.