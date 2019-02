Žatec - Umístění zpomalovacího prahu a uzavření ulice žatecká radnice odmítla, možná dojde k opravě povrchu

Na Husitském náměstí je zpevněná jen vozovka od kruhového objezdu k mostu. Na zbytku je prašný povrch plný děr. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Obyvatele domů na Husitském náměstí trápí projíždějící auta. Vadí jim jejich rychlost a prach, který z nezpevněného povrchu na části náměstí zvedají. V tomto duchu také zaslali na tamní radnici stížnost. Požadovali v ní, aby byla zcela uzavřena pro auta ulice U Oharky podél řeky Ohře směrem k jatkám. A na vozovku chtěli umístit retardér, který by zpomalil projíždějící auta mezi kruhovým objezdem na plzeňské silnici a železným mostem přes Ohři.

Ani v jednom bodě žatecká radnice stěžovatelům nevyhoví. Radní neschválili ani umístění zpomalovacího prahu ani uzavření ulice U Oharky. „Instalace retardéru by nic nevyřešila, podle zkušeností z jiných míst ve městě, by jej řidiči objížděli. A tím, že by se více jezdilo po nezpevněné části náměstí, by se zvedlo ještě více prachu,“ vysvětlil Jiří Dobruský, vedoucí odboru dopravy žatecké radnice. „Uzavření ulice U Oharky by přineslo v místě zbytečné dopravní komplikace,“ dodal.

Přesto radnice stížnost nesmetla ze stolu úplně. Odbor rozvoje města dostal za úkol, aby zjistil, kolik by stálo odstranění stávajícího prašného povrchu na části náměstí ajeho nahrazení novým recyklátem. Pokud by město našlo peníze ve svém rozpočtu, přikročilo by alespoň k této úpravě povrchu.

Na finančně náročnou celkovou rekonstrukci náměstí spočívající v položení dlažby či asfaltu peníze mít v nejbližších letech pravděpodobně nebude.