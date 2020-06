Na dvanáct dní v průběhu července úplně zavře své dveře interní oddělení žatecké nemocnice. Důvodem je nutná rekonstrukce podlah. Pacienti budou muset do Kadaně, Chomutova, Mostu nebo Slaného. Nemocnice navíc musí řešit finanční problémy, koronavirové ztráty jsou vyšší, než se čekalo.

„Budeme přestavovat sesternu. Hlavně se ale budou opravovat podlahy na oddělení. Je tam nutná určitá technologická přestávka, během které se nesmí po podlahové krytině chodit,“ vysvětluje několikadenní úplné uzavření interního oddělení ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.

Není podle něj možné při opravě podlah zachovat běžný provoz interny. „Zavřeno bude od středy 8. července do pondělí 20. července do 9 hodin. Nebude možné z technických důvodů přijímat žádné pacienty,“ pokračoval Zetek.

Interní oddělení bylo společně s chirurgií a gynekologií kompletně rekonstruováno před více než deseti lety. Tehdy do oprav město, jako vlastník špitálu, investovalo zhruba 300 milionů korun. Hotovo bylo po několikaleté renovaci v roce 2008. Oprava podlah některé lidi překvapila. „Není to tak dlouho, co byla kompletní rekonstrukce. A už je potřeba další oprava,“ nezdá se například Pavlu Čermákovi.

Vedení špitálu oponuje, že renovace je potřeba. „Tehdy jsem v nemocnici nepůsobil. Vím ale, že oprava je potřeba, proto ji musíme provést,“ obhajuje rekonstrukci Zetek.

Další uzavírání oddělení není podle něj v plánu. Ani krátkodobé z technických důvodů. Ani kvůli nedostatku personálu, jak se to v minulosti několikrát stalo. Kvůli nedostatku lékařů se například v roce 2018 uzavřela porodnice v Žatci. A už neotevřela.

Situace s počty lékařů a sester, podobně jako v mnoha dalších menších nemocnicích, je dlouhodobě velmi napjatá, ale podle šéfa špitálu ji v Žatci zvládnou. „Uzavírání oddělení aktuálně nehrozí,“ konstatoval Zetek. V současné době poptává žatecká nemocnice 12 lékařů a 25 sester. „Volní lékaři na trhu prostě nejsou. Nepomohou ani peníze. Český pracovní trh je v troskách,“ zopakoval ředitel špitálu.

Nemocnice musí aktuálně řešit také koronavirové ztráty. „Podle posledních propočtů to u nás dělá dvacet osm milionů,“ konstatoval Zetek.

Nemocnice spoléhají na pomoc od státu. „Našli jsme řešení výpadku příjmů a způsob, jak stabilizovat náklady, které v souvislosti s nákazou koronavirem vznikly,“ slíbil pomoc ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Konkrétní výši kompenzací ale v nemocnicích zatím neznají. Ani jakým způsobem se budou vypořádávat. „Zatím vůbec nevíme, jak to bude,“ uvedl Jindřich Zetek.

Nemocnice v Žatci je města. To v minulosti jako pomoc při finančních potížích poslalo do špitálu desítky milionů. Také loni dostala nemocnice 14 milionů, například na platy. Vedení nemocnice připouští, že o pomoc požádá i letos. „Je možné, že budeme město o pomoc žádat kvůli vyšším nákladům způsobených koronavirem,“ dodal Zetek.