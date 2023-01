Naopak teprve v začátku je proměna lounského sídliště Pod Kasárnami. V roce 2022 město realizovalo první etapu, další dvě plánuje na následující roky. Díky revitalizaci veřejného prostoru, rekonstrukcím komunikací, obnově zeleně, výměně osvětlení a vybudování volnočasových prostranství mezi bytovými domy se bydlení zatraktivní. Místní lidé věnují velké pozornosti parkování. „Po revitalizaci bude v celém sídlišti kolem 260 míst, tedy navýšení zhruba o 60 stání. Jsme rádi, že se nám povedlo alespoň tolik,“ uvedl projektant Josef Filip. „Parkování a navýšení počtu míst jsme se opravdu věnovali a věnujeme, snažíme se přidávat všude, kde to jde, víme, že jsou velmi potřeba. Nelze ale vše vyasfaltovat. Zeleň je tam velmi důležitá, má řadu funkcí, v létě například prostranství ochlazuje, aby to nebyla jen rozpálená plocha, zkrášluje prostředí, aby se tam lépe žilo. Proto se zeleň snažíme i přidávat,“ vysvětlil.

Dopravy a volného času se také dotýkají v roce 2022 dokončené a zahájené investice v Žatci – výstavba dalších úseků cyklostezky Ohře. V létě město zprovoznilo její část na pravém břehu řeky, v roce 2023 by chtělo na nový asfaltový úsek navázat směrem na Trnovany. V závěru roku 2022 začaly práce v opačném kraji Žatce – směrem na Nechranice. Po několika letech je tak dokončení cyklostezky Ohře v Žatci na dohled. „Jsem rád, že se blížíme ke konci, často nás totiž brzdily komplikované majetkově - právní vztahy. Výstavba navazujících úseků směrem na Louny i na Nechranice je pak záležitostí Ústeckého kraje,“ řekl žatecký starosta Radim Laibl.

Na D6 se pilně pracuje. Úsek mezi Petrohradem a Lubencem má stavební povolení

Do okresu Louny míří v posledních letech velké investice do výstavby silnic. Rok 2022 nebyl výjimkou. U Loun se od října jezdí po nové polovině dálnice D7, druhá půlka, na kterou se promění současná silnice I/7, se otevře v roce 2023. Kdy přesně, zatím není jasné. „Provedli jsme sondy a zkoušky vozovky, díky nimž zjistíme její aktuální stav a potřebný rozsah rekonstrukce. V lednu bychom měli vědět, jak rozsáhlé stavební práce budou na druhé polovině budoucí dálnice D7 probíhat, od čehož se bude také odvíjet termín zprovoznění,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Dana Zikešová. Navazující úsek u Chlumčan se staví od počátku roku 2022, se zprovozněním se počítá v roce 2024.

Rok 2022 se stal velkým milníkem také pro obyvatele Žiželic na Žatecku. Po dlouhých letech příprav a odkladů se tam v létě začal stavět obchvat silnice I/27 Most – Plzeň. Kvůli komplikovanému terénu, nová silnice překlene velkým mostem hluboké údolí s rizikem sesuvů, se se zprovozněním počítá až na přelomu let 2025 a 2026. Žiželický most bude 377 metrů dlouhý a 40 metrů vysoký. „Terén je u Žiželic z geologického hlediska velmi složitý. Mohli jsme při založení mostu jít cestou několika desítek metrů hlubokých pilotů, to by ale nebyl zřejmě ten ekonomicky nejoptimálnější způsob. Proto nejprve proběhne podrobný průzkum, který ukáže konečné technické řešení. Optimální z hlediska ceny mostu a jeho životnosti, která by měla být sto let,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Zmíněné řešení by mělo být známé v průběhu roku 2023, největší stavební ruch tak lze v okolí Žiželic očekávat v letech 2024 a 2025.