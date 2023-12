První etapa rekonstrukce domu pečovatelské služby s navýšením kapacity, úprava prostranství Komenského náměstí, modernizace kamerového systému, druhá etapa revitalizace sídliště pod bývalými kasárnami, vybudování parkovacích míst včetně polopodzemních kontejnerů na Rynečku, třetí etapa revitalizace letního cvičiště, rozšíření počtu parkovacích míst nebo přestavba bývalého bazénu při ZŠ Prokopa Holého na multifunkční sál. To je malý výčet investic, které si pro rok 2024 naplánovalo město Louny.

V investičním rozpočtu mají Louny tři desítky akcí za celkových zhruba 150 milionů korun. Některé jsou na seznamu nově, jiné, například dokončení letního cvičiště nebo zahájení rekonstrukce pečovatelského domu, se tam objevují opakovaně.

„Investice budou vidět. Jejich výše má přesahovat 150 milionů korun. Pozornost bude směřována do městských, zejména školních budov, nebo parku,“ uvedl mluvčí radnice Marcel Mihalik. Ne všechny investice se ale v letošním roce z různých důvodů povedou realizovat, část z nich se přesune do dalších let.

Změny mají Lounští pocítit na výstavišti, pro které radnice hledá nového nájemce. Zatraktivnění parku by podle představ vedení města mělo přinést lidem možnost tam trávit více volného času. „Pro relax a plavce je v plánu vytvořit na řece Ohři mola. Amfiteátr zase chceme zastřešit, aby se tu konalo více živého umění, zábavy a akcí,“ řekl starosta Milan Rychtařík. Podle něj se občané mohou těšit na odpočinkové zóny a rozvoj cyklostezek Louny – Oblík – Raná nebo Louny – Černčice – Obora.

Obyvatelé Loun se dočkají také víc než stovky parkovacích míst. Úpravou projde prostranství Komenského náměstí, v první fázi dojde rovněž k zateplení domu pečovatelské služby.

Rozpočet města na rok 2024 počítá s příjmy 620 milionů korun a výdaji 730 milionů. Schodek má být kryt z přebytku hospodaření v minulých letech.

Největší investice Loun v roce 2024: Rekonstrukce domu pečovatelské služby s navýšením kapacity – I. etapa

Úprava prostranství Komenského náměstí

Revitalizace sídliště pod kasárnami – II. etapa

Brloh – rekonstrukce veřejného osvětlení

ZŠ Prokopa Holého – multifunkční sál

Revitalizace letního cvičiště – III. etapa

Ryneček – vybudování parkovacích míst včetně polopodzemních kontejnerů

Realizace opatření vyplývajících z místní energetické koncepce

Zimní stadion – výstavba trafostanice

Rozšíření počtu parkovacích míst

ZŠ Přemyslovců – úprava (zastřešení) stávající terasy u hlavního vchodu

ZŠ Školní – dodávka gastro vybavení do kuchyně

Vybavení školních jídelen

Letní cvičiště – Kuželna – rekonstrukce a zateplení fasády, výměna střešní krytiny a zateplení

