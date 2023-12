Ty nejdražší akce chce město dělat jen v případě, pokud získá dotace. Jde o rekonstrukci restaurace Chaloupka s novým zázemím pro fotbalisty, revitalizace městského parku a prostoru kolem hradeb, proměnu sportovišť u Základní školy Jižní nebo výstavbu dalších úseků cyklostezek.

Investiční rozpočet města schválili žatečtí zastupitelé na své čtvrteční schůzi 14. prosince. Předcházela tomu krátká rozprava. Je jasné, že jako v minulých letech, město během roku zrealizuje jen část akcí. Právě na to upozornil zastupitel Vladimír Vlach. „Když porovnám prvních deset investic z letošního investičního rozpočtu, osm z nich se opakuje v návrhu na příští rok, akorát se změnily roky předpokládaných realizací. Bylo by dobré, abychom při schvalování investic věděli, co je hotové, co se dosud nerealizovalo a co vypadlo a dělat se nebude. Rád bych k tomu měl shrnující doplňující materiál,“ řekl.