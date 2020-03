V seriálu Jak jsme žili na Lounsku a Žatecku přinášíme archivní snímky z obcí Mostecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

Připomeňme si slavnou kapitolu ze života malé obce na Žatecku. Svého času byla Deštnice, kde se pěstoval chmel již od 15. století, klíčovou obcí pro výzkum a šlechtění chmele. Roku 1889 byste zde napočítali 52 pěstitelů chmele. Roku 1925 zde vznikla Státní výzkumná stanice zemědělská, s níž je spjato jméno předního odborníka na pěstování chmele, o němž se učí na zemědělských školách. Domoušický rodák Karel Osvald položil základ specializovanému chmelařskému výzkumu. Chmel zkoumal a šlechtil v malebných lokalitách, jako jsou Domoušice, Solopysky, Pnětluky, ale také v okolí Loun či Rakovníka, kam byla před 2. světovou válkou Výzkumná stanice přestěhována. Podařilo se mu vyšlechtit celou řadu klonů chmele, z nichž tři byly zařazeny na seznam povolených odrůd. Zásluhou zejména jeho šlechtitelské práce se republika může chlubit odrůdou žatecký poloraný červeňák. Po válce se Výzkumná stanice do Deštnice ještě na rok vrátila, pak přesídlila do Žatce. Brzy poté vědec zemřel. Dne 21. září 1999 vzpomínala Deštnice 100 let od jeho narození vztyčením pomníku. Jeho památku uctili přední chmelařští odborníci z celého světa. Chmel se v Deštnici na vysoké úrovni pěstuje dodnes. Tyto poznatky a mnoho dalších zajímavostí uvádí historik Bohumír Roedl v knize Deštnice, z níž jsou i tyto fotografie.

