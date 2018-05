Jak jsme žili v Československu: Po ohni "u Švajcrů" založily Chlumčany hasiče

Podbořansko – Každý pátek přinášíme v tištěném vydání Deníku fotky, na kterých se s vámi podíváme do minulosti, do československé minulosti. Další díl naleznete v novinách už v pátek 18. května.

Tentokrát se podíváme za dobrovolnými hasiči do ChlumčanFoto: archiv

V pátek pokračuje v tištěném Žateckém a lounském deníku seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Lounska, Žatecka a Podbořanska, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

Na základě velkého požáru 27. října 1890, kdy večer po úmyslně založeném požáru začalo hořet stavení č. 23 „u Švajcrů“, byla v Chlumčanech 5. července 1891 svolána schůze občanů do hostince pana Škrábka, kde byl ustaven hasičský výbor. Stalo se tak i na základě zákona z Prvního sjezdu hasičské jednoty, který nařizoval, aby v obcích nad padesát popisných čísel byl zřízen hasičský sbor. Sbor byl v Chlumčanech založen jako desátý v pořadí v přeštické župě, píše se v historii tamních dobrovolných hasičů. Už rok poté se konal v obci hasičský ples a nejen kulturní život v Chlumčanech podporovali hasiči i v dalších desítkách let, letos oslaví už 127 let od svého založení. Dobrovolní hasiči z Chlumčan se pravidelně také zúčastňují soutěží, právě z klání dobrovolných hasičů z minulých desetiletí pocházejí fotografie na stránce.

