Jak jsme žili v Československu: Život v Chlumčanech

Řidiči ostatních speciálních vozidel řidič a obsluha speciálních vozidel. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: místo výkonu práce: U Porcelánky 2903 Louny, náplní práce je obsluha a řízení firemní techniky (sací bagry, hdyročističe). Řízení vozidel je jen částí náplně práce, převažuje tzv. mokré nebo suché sání různých materiálů, práce se sacími hadicemi, manipulace s odpady, práce s tlakovou vodou apod., vyžadujeme odpovědnost, spolehlivost, fyzickou zdatnost, schopnost spolupráce s ostatními kolegy, samostatnost. Je nutné mít dobrý zdravotní stav. Předpokladem je řidičský průkaz sk. C, případně CE, platný profesní průkaz a psychotesty. Výhodou je osvědčení ADR., kontakt: telefonicky na č. 720681640 od 7,00 do 14,00 hod, email: vajsejstl@patok.cz, osobně na uvedené adrese dle osobní domluvy. Pracoviště: Patok a.s., U Porcelánky, č.p. 2903, 440 01 Louny 1. Informace: Oldřich Vajsejtl, +420 720 681 640.