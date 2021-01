Únor

Tlak pomohl. ŘSD kývlo na výstavbu kruhových objezdů

Na silnici I/27 Most – Plzeň v Žatci vyrostou dva nové kruhové objezdy. A to na křižovatkách s Husovou ulicí u Teska a s ulicí Osvoboditelů u mostu přes řeku Ohři. Obyvatelé i vedení města po jejich zřízení kvůli dopravním komplikacím a několika vážným nehodám v místech volali několik let, nyní se povedlo přesvědčit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby obě zmíněné křižovatky do podob „kruháků“ přestavělo.

Ředitelka školy končí. Zpráva inspekce nevyznívá dobře

Pokles kvality výuky, špatný vztah k učitelům, závažné porušení zákonem stanovených povinností. To je jen stručný výčet důvodů, které vedou ke konci Věry Benešové ve funkci ředitelky Základní školy Školní v Lounech. O jejím odvolání rozhodli tento týden lounští radní. Na problémy upozornily závěry kontroly České školní inspekce, která nedopadla pro školu vůbec dobře a v několika případech poukázala na porušení zákonů

Královna Adéla. Sportovcům vládne aerobička Citová

Její Výsost, královna sportovců okresu Louny, Adéla Citová. Tak by se mohla představovat lounská aerobička, která loni obhájila nejen titul světové šampionky, znovu je také Sportovcem Lounska, tentokrát pro rok 2019. Stala se také Hvězdou čtenářů Deníku. Do síně slávy míří bývalý špičkový fotbalový sudí Radek Příhoda z Loun.