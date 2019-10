Neskutečné se stalo skutečností. Jan už není nejfrekventovanější volbou rodičů v Ústeckém kraji při výběru chlapeckého křestního jména. V rodných listech v našem regionu najdete nejčastěji Jakuba. Loni to bylo přesně naopak. Jan dominoval, stříbrný byl Jakub.

V případě, že novopečený rodičovský pár hledá jméno pro holčičku, jde najisto. Prim v Česku hraje Eliška, Ústecký kraj nevyjímaje. Vyplývá to z každoročního žebříčku, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Statistika se týká dětí narozených v lednu tohoto roku.

„Na začátku letošního roku se v Česku narodilo nejvíce Elišek a Jakubů. Není to žádné překvapení, Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších předních místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš,“ řekl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Adéla se do první trojky vrátila po sedmi letech, Tomáš po dvouleté absenci.

Za dobu sledování od roku 1999 se na prvních třech pozicích u chlapců vystřídalo pouze pět různých jmen, u dívek to bylo dvakrát tolik.

Nejčastější jména v Ústeckém kraji



Dívky

1. Eliška

2. Adéla

3. Laura



Chlapci

1. Jakub

2. Jan

3. Daniel



Data za leden 2019, ČSÚ

Krajské výsledky kopírují ty celorepublikové, i když výjimky existují. V několika krajích se na přední příčky dostala jména, která celkově nebyla ani v první desítce. V Pardubickém a Karlovarském například zvítězil jinak třináctý David. Výraznější rozdíl je u dívek, kde v Olomouckém kraji vyhrála Veronika, v celkovém žebříčku na 26. místě. Na Vysočině byla třetí nejoblíbenější Gabriela, která skončila až ve třetí desítce. „V Ústeckém kraji je nově na prvním místě Jakub, který vystřídal Jana. Třetí pozici obsadil Daniel,“ dodal Rojáček. U dívek došlo v top trojce hned ke dvěma změnám. Loni druhou Annu vystřídala Adéla a bronzová je nově Laura. Ta sesadila z třetího místa Emu.

Kromě populárních jmen obsahuje lednový žebříček i několik kuriozit. „Rodiče dali svým potomkům několik neobvyklých jmen. Z dívčích bych uvedl Hátu, Lorelaj, Sisi nebo Madonnu Miu. U chlapců zaujme Heliodor, Atrey, Lionel a Loki,“ doplnil Tomáš Chrámecký z odboru vnější komunikace ČSÚ.

To, že rodiče někdy dokážou povolit uzdu své fantazii opravdu hodně, dokazuje příklad z Chabařovic u Ústí nad Labem. Předloni tam dala Sandra Stojková svému synovi jméno Donatelo Versace Stojka.

„Donatelo se zalíbilo staršímu synovi, který se inspiroval seriálem Želvy Ninja. Versace jsem vybrala já, takže místo jednoho jména má hned dvě,“ vysvětlila tehdy Sandra Stojková.