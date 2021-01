Peruc je spojována se známou pověstí o Oldřichovi a Boženě. V Peruci stojí Oldřichův dub, kousek nad ním Boženina studánka. Obojí jsou vyhledávaná turistická místa, plánujete u nich nějaké úpravy?

Oldřichův dub je ve vlastnictví Lesů ČR, které vždy upozorňujeme na případné defekty stromu nebo okolí. My jsme nedávno provedli docela náročnou rekonstrukci kaskády dvou rybníků nad dubem. Boženinu studánku a přívodní potrubí, které se často ucpává, na podzim vyčistili peručtí hasiči. Případná rekonstrukce je ale otázkou peněz, kterých teď dostáváme od státu méně.

V roce 2020 jsme oproti předpokladům přišli o přibližně čtyři a půl milionu korun. Pro rok 2021 vinou pandemie a daňových úprav očekáváme snížení příjmů o přibližně pět milionů korun.

Odrazí se to nějak na vašich investicích?

Investice jsme zaměřili hlavně na technickou infrastrukturu a zvýšení bezpečnosti chodců, tedy do výstavby chodníků a autobusových zastávek. Trochu stranou se tak dočasně dostala například památková péče a různé měkčí projekty.

V Peruci máte rozjetou řadu investic, které to jsou?

Největší rozjetá investice je výstavba čističky odpadních vod a splaškové kanalizace ve spádových Telcích. Velkou investicí je také kompletní rekonstrukce bývalého obecního úřadu v Hřivčicích s vestavbou dvou malometrážních bytů. Stavba za zhruba sedm milionů je před dokončením. Zhotovitel by ji měl odevzdat v únoru.

A co byste chtěli udělat letos?

Letošní investiční plán obsahuje řadu akcí, jejichž realizace je závislá na získání dotací, které by měly pokrýt značnou část nákladů. Jde především o rozšíření mateřské školy v Peruci o jednu třídu a kuchyni za 15 milionů, opravu chodníku v Peruci od základní školy k zemědělskému družstvu za 3,6 milionu, obnovu krytu komunikace v Široké ulici v Telcích za 2,2 milionu a vytvoření bezpečné autobusové zastávky ve Stradonicích za 1,1 milionu korun. Z minulého roku do letošního se nám přesunula oprava chodníku v Hřivčicích za jeden milion korun. A to od autobusové zastávky k okálům.

Zmínil jste dotace. Už víte, na co je dostanete?

Dotace máme přislíbeny na bezpečné autobusové zastávky a přechod pro chodce v Černochově za jeden milion korun a na pořízení nového dopravního auta pro hasiče v Radonicích také za zhruba jeden milion.

Ano. Shodou okolností se sešly letos rekonstrukce druhé etapy veřejného osvětlení v Černochově za 1,7 milionu korun a rovněž druhé etapy rekonstrukce veřejného osvětlení v Radonicích nad Ohří za 1,5 milionu korun. Jde o investice, které máme dlouho připravené a jejichž realizace byla závislá na kabelizaci nízkého napětí ze strany společnosti ČEZ Distribuce. Realizace proběhne letos.

Zmínil jste výstavbu kanalizace v Telcích. To je na poměry Peruce ohromná investice…

Kanalizace s celkovými náklady přibližně 41 milionů by měla být dokončena nejpozději v červnu. Dostaneme na ni dotaci od ministerstva zemědělství 16,8 milionu a od Ústeckého kraje ve výši 3,5 milionu korun. Dalšími zhruba sedmi miliony přispěje obec Vrbičany, která bude čistírnu a přečerpávací stanici také využívat. V současné době je v podstatě vše hotovo a zhotovitel odstraňuje různé vady a nedodělky a čeká se na jaro, aby se mohly začít opravovat rozkopané komunikace.

Provází stavbu nějaké větší problémy?

Při takto velkých stavbách se samozřejmě objevují různé problémy, které se ale v součinnosti s naším technickým dozorem operativně řeší.

V další spádové vesnici, v Radonicích, jsou problémy s mostem přes Ohři. Kvůli špatnému stavu byla lávka pro pěší uzavřená, rozhodli jste se pro rekonstrukci. V jaké fázi je její příprava?

Lávka je stále uzavřená. Dlouho jsme s odborníky posuzovali různé varianty, až jsme se nakonec před demolicí a novou výstavbou rozhodli pro její rekonstrukci. Zadali jsme zpracování projektové dokumentace, zaplatíme za ni 1,7 milionu korun. Na vlastní rekonstrukci budeme shánět dotace. Oproti nové lávce by měla vyjít na poloviční náklady, odhadujeme, že rekonstrukce vyjde na 15 milionů korun.

V úvodu jsme se bavili o tom, že musíte počítat s nižšími příjmy. Investic ale máte v plánu hodně…

Ano. Rozpočet máme nastavený velmi proinvestičně, což si můžeme dovolit vzhledem k tomu, že jsme si dost peněz našetřili v minulých letech a jsme celkem úspěšní v získávání dotací.

Celý svět zasáhla pandemie Covid-19. Jak konkrétně zasáhla život ve vaší obci?

Pandemie nás zasáhla stejným způsobem jako zbytek republiky. Na jaře se i u nás vzedmula vlna solidarity a pomoci, šily se roušky pro seniory, rozdávala dezinfekce, odpouštěly se nájmy podnikatelům v obecních prostorách, ale až na pár výjimek jsme důsledky epidemie znali spíše jen z médií. Na podzim a v zimě jsme už ale nemoc poznali na vlastní kůži. S různými průběhy od prosté ztráty čichu až po hospitalizaci jí u nás zatím prošlo okolo 150 občanů. Infekce se nevyhnula škole, školce ani obecnímu úřadu a přes všechna opatření se dále šíří. Vyžádala si i první oběti.

Zaznamenali jste, že by i v Peruci v poslední době umíralo více lidí?

Vyšší statistickou úmrtnost jsme naštěstí nezaznamenali. Velkým důsledkem pandemie je s výjimkou letních měsíců ale totální přerušení kulturního, spolkového a společenského života v obci.