„Výroba šperků a ozdob je něco, co mě hodně baví. Věnuji se tomu prakticky každý den. Na druhou stranu bych ráda, aby to zůstalo mým koníčkem, nechtěla bych se tomu věnovat naplno, aby z toho byla práce, kterou bych dělat musela,“ vysvětluje.

S výrobou šperků začala přibližně před deseti lety, vytváří náhrdelníky, náušnice, náramky, prstýnky. Základem její práce jsou skleněné korálky navlečené na drátku, jako další komponenty používá chirurgickou ocel a pro odlehčení plast. „Používám kvalitní materiály, aby šperky něco vydržely a aby nezpůsobovaly nějaké alergie,“ upozorňuje.

Jejich podobu si sama vymýšlí, snaží se, aby byl každý originál. „To zabere hodně času. Na druhou stranu nechci vyrábět pořád to samé, to lidi omrzí,“ popisuje. Nyní pracuje hlavně s tématy zimy, v její práci se často objevují například sněhové vločky. Před únorovým Valentýnem, svátkem zamilovaných, to budou srdíčka, které pak vystřídají jarní motivy.

Vše se prodá

Přibližně před třemi roky zkusila Jana Plecitá s maminkou výrobu skleněných vánočních ozdob, nápad se ujal. „Lidem to připomíná, co měly doma jejich babičky, prababičky. Děláme jak ozdoby na stromeček, tak i různé dekorace do domácností. Největší zájem o takové výrobky je pochopitelně teď před Vánocemi,“ řekla. „Všechny věci se prodají, další rok před svátky dělám nové,“ dodala.

Své výrobky Jana Plecitá nabízí ve vlastním e-shopu, internetovém portálu, kde se sdružují lidé, kteří dělají rukodělnou výrobu, a pochopitelně na trzích v Lounech v Jakoubkově ulici, jež rodina organizuje. Občas komunikuje přímo se zákazníky. „Ne že bych vyráběla přímo na zakázku, ale někdy řešíme spolu něco individuálně. Například mi zákaznice pošlou šaty, se kterými chtějí jít na ples, a ve spolupráci s nimi na ně připravím šperk,“ popisuje.