V Žatci se začalo na sídlišti Jih, v pátek je v plánu úklid kolem ulice Volyňských Čechů, v dubnu se čety přesunou do Podměstí a centra města. V Lounech uklízejí ulice od jara do podzimu. Jejich obyvatelé jsou o blížícím se čištění předem informováni, pozorní by měli být hlavně majitelé aut, aby je včas přeparkovali. Ta jinak brání čistícím vozům.