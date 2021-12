Hanuš se narodil 20. srpna 1951 v Praze. Vystudoval FAMU. Dlouhodobě spolupracoval s televizí – jeho nejznámějším dílem je seriál Život na zámku s Tomášem Töpferem v hlavní roli. V roce 2004 Česká televize dokončila další Hanušův seriál, desetidílné Náměstíčko s Lubou Skořepovou a Josefem Vinklářem v hlavních rolích. Velká část se natáčela v Žatci, v seriálu si zahrála řada místních lidí. Režisér město, ve kterém stále bydlí jeho maminka, miloval a velmi rád ho navštěvoval.

Za otcem i matkou jezdil Jaroslav Hanuš do Žatce pravidelně. „Když jeho otec zemřel a maminka se přestěhovala do pečovatelského domu, nadále za ní jezdil. Žatec ho očaroval a podle jeho slov byl pro něj druhým domovem. Pamatuji si, že říkal, že Žatec má rád pro jeho krásu a pro to, že ve městě žije jeho maminka. Miloval její pečení a hlavně vánoční cukroví,“ vzpomněl předseda Sdružení rodáků a přátel města Žatce Petr Šimáček. Několika akcí sdružení se známý režisér zúčastnil. „I když nebyl rodák, byl velký příznivec a fanoušek města. Moc si také vážil besed se Žatečany,“ sdělil Petr Šimáček. Jaroslav Hanuš se stal členem zmíněného spolku. „Když jsme ho přijali, měl velkou radost. Vzpomínám, že měl také velkou radost z dárku, který jsem mu dal. Byly to grafické listy města Žatec,“ sdělil Petr Šimáček.

FOTO: Budoucí prezident? Generál Pavel besedoval v Podbořanech

Jaroslav Hanuš se při svých návštěvách Žatce rád po městě procházel. V hlavě si utvářel obrazy, jak a kam zasadí jeho kulisy do svých seriálů. Zmíněné Náměstíčko se v Žatci natáčelo téměř celé, část záběrů z města byla i v pokračující Návsi. „Vážil si toho, že město vycházelo filmování maximálně vstříc, spolupracoval s ním hlavně pan Jiří Kubovský, ale kamarádil se i s dalšími místními lidmi. Někteří se objevili i v dalších jeho filmech,“ připomněl Petr Šimáček.

Při filmování v Žatci spal Jaroslav Hanuš v hotelu U Hada, při svých pozdějších návštěvách města si oblíbil restauraci U Orloje. Letos byl v Žatci za maminkou čtyřikrát a jako vždy si prošel historickou část města. I při své poslední návštěvě…