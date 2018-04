Je nejvyšší čas na výběr dětského tábora. Oblíbené lokality se rychle zaplňují

Ústecký kraj - Jak poznat kvalitní letní tábor pro vaše ratolesti? Hlavně podle referencí.

Také nadšeně vzpomínáte na ty parádní týdny strávené v chatce nebo ve stanu, s kamarády v malebné přírodě, chvíle plné dětského dobrodružství, přátelství, prvních lásek… Aby podobně mohly jednou vzpomínat vaše děti, máte nejvyšší čas vybrat pro ně letní tábor. Žádané a kvalitní se totiž rychle plní.

„První a druhý turnus už máme plně obsazený, je to zhruba čtyři sta dětí. Na třetí máme ještě asi třicet míst volných. Kdo chce jet, měl by si pospíšit,“ říká Bohumil Šafránek, který spolupořádá tradiční dětský tábor Krušnohor. Parta z Mostecka jezdí k říčce Střele do střediska Za lávkou už řadu a řadu let, jejich nabídka je hodně oblíbená.

„Důležité je nabízet pestrý program, děti se nesmí nudit. Každý rok vymýšlíme novinky, hodně obměňujeme program,“ zdůvodňuje Šafránek. Letos děti vyrazí Po stopách Aztéků, do Hotelu Transylvánie nebo na tábor plný čar a kouzel.

Že by si měli rodiče pospíšit, pokud chtějí vybírat z kvalitní nabídky, potvrzuje také zástupce ředitele Domečku v Chomutově. Tamní středisko volného času pořádá tábor v Zásadě u Kadaně. „Rodiče mají určitě nejvyšší čas vybírat. My máme už z osmdesáti procent plno,“ říká Radoslav Malarik.

Pokud rodiče nechají výběr na poslední chvíli, může se jim podle pořadatelů stát, že už místa na těch oblíbených neseženou. Seznam volných míst už nebude tak široký. Nabídka je přitom hodně bohatá, vybírat můžete tématické, klasické tábory nebo i příměstské pobyty pro děti.

Dejte na doporučení

Podle čeho ale poznat ten pravý tábor? Jak rozpoznat ty méně kvalitní? Podle čeho, kromě pestrého programu, vybírat? Přece jen, posíláte na něj to nejcennější, co máte – své dítě. „Nejdůležitější jsou reference. Vlastní zkušenost nebo doporučení od jiných dětí a rodičů, od známých. Ověřte si, jak se kamarádům vašeho dítěte na konkrétním táboře líbilo v minulosti. Důležitý je také program, měl by být co nejbohatší, aby se děti nenudily. Dobří pořadatelé vám řeknou předem, jaký program mají,“ radí Jindřich Dlouhý, který letos pořádá již devatenáctý ročník dětského tábora. Letos míří jeho tábor, hlavně pro děti ze Žatecka a Lounska, do Opárna u Litoměřic. I jim volná místa rychle ubývají.

Celotáborové hry, výlety, soutěže Miss, ve zpěvu, vědomostní, táborová olympiáda, maškarní ples, výlety a další akce. Programy žádaných táborů jsou bohaté, soutěže propracované. „Další důležitou věcí je i tradice. Je předpoklad, že pokud tábor funguje už řadu let, je prověřený. Také kvalitní a zkušení vedoucí jsou potřební, u nás se například za ta léta mění velmi málo. Jezdí pořád stejná parta,“ dodává Jindřich Dlouhý.

Odborníci radí prověřit si tábory také na internetu. Tábory mívají na sociálních sítích fanouškovské stránky nebo alespoň internetové stránky s fotkami.

Velmi oblíbené jsou v posledních letech také tématicky zaměřené tábory. Například na tanec, cizí jazyky, pobyt se zvířaty a podobně.

Filmový nebo army tábor

Filmový tábor, který pořádá Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň je už úplně plný. „Děti si ho hodně rezervují hned po skončení předchozího ročníku. Je to téma, které děti láká. Vyzkouší si, jaké je to být filmařem. Vymyslí krátký film, udělají scénář, kostýmy, zrežírují si ho, natočí, pomůže jim s tím střihač. A na závěr se díla promítají, nechybí ani večer Oskarů,“ vypráví Jiří Štěrba, ředitel Šuplíku Kadaň. Ten nabízí třeba také vodácký tábor, na něm ještě místa jsou.

U Žerotína každý rok probíhá také velmi oblíbený airsoftový tábor. Přísaha, vojenské knížky, „army atmosféra“, přepadení tábora, výuka orientace, přežití. Děti si tam hrají na vojáky, učí se ale také spolupráci, dny v přírodě je baví.

Tak se děti bavily na army táboře v Žerotíně loni:

V kurzu jsou i příměstské tábory. Děti spí doma, ale každý den vyrážejí za dobrodružstvím. Nabídka je ve všech městech velmi široká, jeden z žádaných se například odehrává na Chomutovsku u obce Březenec. Tamní členové muzea československého opevnění „Na Kočičáku“ pořádají výlety za historií.