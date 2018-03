Je v semifinále České Miss. Do soutěže krásnou Helenu přivedla máma

Postoloprty - Největším koníčkem Heleny Bartůňkové z Postoloprt jsou psi. Do finálového výběru jí můžete svými hlasy pomoci i vy!

Helena Bartůňková z Postoloprt je mezi 47 semifinalistkami soutěže Česká Miss 2018. Sympatická 18letá studentka žatecké obchodní akademie se příští měsíc utká s ostatními soutěžícími dívkami o postup do finále. Do něj vybere porota deset dívek a dvě náhradnice.

„Oslovila mě jedna paní ze soutěže, že viděla mou fotku a ať přijedu na casting do Prahy. Ke konečnému rozhodnutí, že se přihlásím, mě přivedly ale až mamka s tetou, které mi řekly, ať to zkusím,“ popsala Bartůňková počátky svého působení v soutěži.

Malování a zpěv nahradili psi

Studentka třetího ročníku ekonomického lycea bydlí v Postoloprtech, kam chodila na základní školu. Zároveň deset let navštěvovala tamní základní uměleckou školu, malovala a zpívala v souboru Blecha.

„Teď jsou mým největším koníčkem moji psi. S dvouročním Alfim už máme za sebou řadu výstav, získali jsme několik ocenění. Mám ještě čtyřměsíčního Almonda, s ním se na výstavy teprve chystám,“ sdělila. Oba pejsci, celými jmény Alfi Mirabees Bohemia a Almond Dream Edition, jsou šarpejové z chovných stanic.

Fanoušci dívek mohou semifinalistky podpořit. A to hlasováním na internetových stránkách soutěže. „Určitě budu za každý hlas ráda. Všem předem moc děkuji,“ řekla dívka, kterou příští rok čeká na žatecké škole maturita a výběr vysoké školy.

Hlasy fanoušků jsou důležité, Heleně mohou pomoci do finále. „Semifinalistka, která získá nejvíce hlasů v období od 19. března do 5. dubna, bude vyhlášena Nejpopulárnější semifinalistkou České Miss 2018. Získá dárkový balíček kosmetiky a v rámci semifinále jí k bodům získaných od porotců připočteme navíc deset procent z hlasů, které od porotců dostane. Tím získá oproti svým konkurentkám výhodu a větší šanci na postup do finále České Miss 2018,“ informovali pořadatelé soutěže.

V dubnu se finalistky soutěže zúčastní prvního soustředění. Druhé, zahraniční u moře, na ně pak čeká v květnu. Finálový galavečer je v plánu v červnu.

Česká Miss je národní soutěž krásy pořádaná od roku 2005 nejdříve jako konkurenční událost tradičnější Miss České republiky, která byla v roce 2010 do této soutěže sloučena.

Zakladatelkou byla Michaela Bakala, která zvítězila ještě pod svým rodným jménem Maláčová v Miss Československa pro rok 1991.