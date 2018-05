Jedna uzavírka mezi Žatcem a Louny končí, druhá začíná

Žatecko - Na silnici II/225 Žatec - Louny v nejbližších dnech skončí úplná uzavírka u Drahomyšle, naopak začne o kousek blíž k Žatci, v kopci nad Trnovany.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Pro řidiče bude nová situace znamenat objížďku přes Staňkovice, Tvršice a Zálužice, uzavírka začne v pondělí 21. května. Skončit má v polovině srpna.

Jinudy budou jezdit autobusové spoje na linkách mezi Žatcem a Louny, Žatcem a Pnětluky a Žatcem a Velkou Černocí. Cestující musí kromě změny trasy počítat s jinými časy příjezdů a odjezdů.

Komplikace při cestách do oblastí jihovýchodně od Žatce umocňuje další uzavírka, a to silnice II/227 Žatec - Rakovník u Holedeče. Ta má být zavřená do konce června.