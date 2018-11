Jedna uzavírka za pár dní skončí, druhá se chystá. Zhustí dopravu v Žatci

Žatecko - Zatímco příroda se chystá na příchod chladného počasí, stavbaři své stroje zatím zazimovat neplánují. Ještě do konce letošního roku si na silnicích okresu připravili několik oprav, na řidiče tak čeká zdržení a někdy i objížďky.

Oprava přejezdu v Žiželicích. Archivní fotoFoto: Deník/Petr Kinšt

Před pár dny se začalo pracovat na silnici I/27 Žatec - Plzeň. Mezi Radíčevsí a Pšovem na Podbořansku se po etapách vyměňuje asfalt, provoz je svedený do jednoho pruhu. „Jsou tam dva semafory pár set metrů od sebe. Na jednom jsem čekal i několik minut,“ podělil se o svou zkušenost Karel Procházka ze Žatce.

Práce na výměně asfaltu mezi Radíčevsí a Pšovem mají probíhat až téměř do vánočních svátků. Přitom jen o kus dál je silnice I/27 uzavřená úplně. A to kvůli opravě mezi Pšovem a Blšany, objízdná trasa vede přes Podbořany. „Pro město je objížďka velký problém, hlavně v ranních a odpoledních špičkách je hodně ucpané. A těžká doprava ničí povrch ulic, objevily se tam hrboly a vyjeté koleje. Věřím, že se to po skončení uzavírky opraví,“ sdělil podbořanský starosta Radek Reindl.

Podle jeho slov se znovu ukazuje potřeba výstavby obchvatu Podbořan. Přípravy ale Ústecký kraj, vlastník tří silnic druhých tříd, které se do města sbíhají ze šesti různých směrů, před lety stopl. A to kvůli majetkoprávním problémům s pozemky, přes které měl obchvat vést.

Zmíněná oprava silnice I/27 už měla skončit, stavení firma ale požádala o prodloužení uzavírky. A to do 15. listopadu.

Podobná dopravní zátěž, jakou si nyní „užívají“ lidé z ulic Žatecká, Dukelská a 5. května v Podbořanech, čeká také na obyvatele části Žatce. Konkrétně v ulicích Chomutovská a Osvoboditelů u železného mostu přes Ohři. Na silnici I/27 se totiž v půli listopadu chystá oprava železničního přejezdu v Žiželicích spojená s úplnou uzavírkou této komunikace.

Objížďka kolem Hořetic

Silnice I/27 - Žatec Most by měla být uzavřená od 19. do 21. listopadu. Objízdná trasa povede po silnicích třetích tříd v polích kolem Hořetic a právě zmíněnými žateckými ulicemi. Kolem rodinných domů se povalí tisíce nákladních a osobních aut. Lidé mají ještě v živé paměti podobnou situaci z léta 2016 a ze závěru roku 2015, kdy se železniční přejezd rovněž opravoval.

Chystají se ale opatření, která mají situaci v ulicích Osvoboditelů a Chomutovské alespoň trochu zlepšit. „Bude opět omezené parkování, aby byla zachována průjezdnost v ulicích. A umístí se tam dopravní značky, které sníží nejvyšší povolenou rychlost na 30 kilometrů v hodině a také upozorní na chodce,“ sdělil vedoucí odboru dopravy žatecké radnice Jiří Dobruský.

Chomutovská ulice není na takový nápor dopravy stavěná, je úzká s nepřehlednými zatáčkami a bez chodníků. Nedávno alespoň část dostala nový asfalt. Rovněž silničky třetí třídy kolem Hořetic a do Žiželic zvládají nápor tisíců aut denně jen stěží. Jiná objízdná trasa ale stanovit nejde. Alternativa je silnice přes Staňkovice, na ni ale nemohou auta nad šest tun.

V listopadu se bude pracovat také v prostoru křižovatky u Března u Postoloprt na silnici I/7 Praha - Chomutov. Pomocí plošin zaparkovaných na větvích křižovatky budou energetici upravovat vedení velmi vysokého napětí, které nad silnicí vede. Práce si výrazné omezení provozu nevyžádají.