Městské divadlo v Žatci letos čeká velká sláva. V dubnu to bude 170 let, kdy se současná budova ve Dvořákově ulici otevřela. Divadlo se tak řadí k nejstarším v České republice, kulaté výročí oslaví několika akcemi.

Budova v pozdně klasicistním stylu byla postavená díky sbírce mezi žateckými měšťany. „Osmého července 1848 položili základní kámen. V listopadu byla ukončena hrubá stavba a 22. dubna 1849 za pomoci místních ochotníků slavnostně otevírali,“ popsal na dnešní dobu neuvěřitelně rychlé tempo stavby současný ředitel Městského divadla Žatec Martin Veselý.

Oslavy významného výročí budou probíhat v dubnu a květnu. „Oslavy začnou 23. dubna celodenním programem pro školy a veřejnost a poté slavnostním večerem na pódiu divadla,“ sdělil mediální zástupce města Tomáš Kassal.

V jarním programu se v divadle chystá několik zajímavých akcí. „Návštěvníci se mohou těšit na rockovou operu Dark Side of the Moon od Pink Floyd, kterou zahraje Filip Benešovský, bratři Kašparové a přátelé, slavnostní koncert Ústeckého symfonického orchestru s programem sestaveným z děl českých klasiků Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Následovat bude ochotnické představení Maryša,“ vypočetl Kassal.

Oslavy vyvrcholí 26. května v žateckém letním kině uvedením opery pod širým nebem. Hrát se bude Libuše v hlavní roli s přední českou operní pěvkyní Evou Urbanovou.

Mezi doprovodné akce oslav výročí scény patří například dětská výtvarná soutěž na téma Žatecké divadlo. Vybrané práce se pak stanou součástí výstavy, na níž divadlo představí i různé historické dokumenty. „Připravuje se také aktualizované vydání knihy o historii divadla. Publikace bude vycházet z díla Jaroslava Venclíka, jež vyšlo ke 150. výročí divadla,“ připomněl Tomáš Kassal.

Starší než Národní

Žatecké divadlo patří k nejstarším stále hrajícím divadlům v České republice. Mnohé známé pražské scény vyrostly až po něm, a to včetně Národního divadla. V letech 1910 a 1911 došlo v žateckém divadle k rozsáhlé vnitřní přestavbě, další velká rekonstrukce budovy proběhla v 60. letech 20. století. V současné době by objekt potřeboval další rekonstrukci, město si nechalo zpracovat studii, jak by mohla vypadat. „Například balkony a sloupy, které je podpírají, jsou ve špatném stavu,“ vysvětlil Martin Veselý.

Záměr je, aby se kromě vlastního divadla, dočkaly úprav i sousedící objekty. „Měl by vzniknout propojený komplex, jakási kulturní zóna. Nabízí se například větší využití baru, který by se mohl proměnit v divadelní kavárnu s terasou využívanou nezávisle na programu divadla,“ vysvětlil ředitel.

Záměrem je také přeměna sousedního domu, kde jsou nájemní městské byty. Přestěhovat by se tam mělo administrativní zázemí divadla a vzniknout ubytování pro herce a hosty divadla. Počítá se také s proměnou zpustlé divadelní zahrady v letní kulturní scénu.