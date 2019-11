Ve středu 27. listopadu, je v plánu veřejné projednání tohoto záměru. Lidé o návrhu mohou přijít od 17 hodin diskutovat na radnici, podoba změn vzejde právě z této debaty.

„Současný stav není uspokojivý. Zvažovaná změna vzešla z několika možných dopravních úprav, které nám navrhli odborníci,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda. Podle něj návrh sleduje dvě věci. Zklidnění centra a odstranění „špuntů“ v dopravě. „Řada lidí si centrem zkracuje cestu. K tomu by měl ale sloužit průtah, tedy ulice Osvoboditelů. V Hilbertově a Žatecké ulici, které jsou obousměrné, se stává, že jakmile zastaví jedno auto, vznikne dopravní problém,“ vysvětlil starosta. Podle jeho slov by se ve druhé fázi, pokud se změny zavedou a osvědčí, mohlo přistoupit ke zvýšení počtu parkovacích míst právě třeba v Hilbertově ulici.

„Změny by měly platit na zkušební dobu. Předpokládané zkušební období je leden až prosinec příštího roku. Nejpozději v listopadu 2020 dopad změn vyhodnotíme a rozhodneme, co dál,“ nastínil starosta.

Město by změna neměla přijít na velké peníze. „Půjde jen o přeznačení dopravy v ulicích a umístění dvou mobilních květináčů. Nákladnější úpravy bychom zvažovali až v případě pozitivního vyhodnocení zkušebního období,“ dodal starosta.

Návrh dopravních úprav v centru města obsahuje tři zásadní změny. První je zjednosměrnění dvou ulic. A to Žatecké, podle návrhu by se po ní včetně Žatecké brány mohlo jezdit už jenom ve směru do centra. Naopak Hilbertova ulice na opačném konci historického jádra by byla od radnice jednosměrná ve směru ven z centra. Od budovy městského úřadu k Daliborce tedy bude platit obrácený směr jízdy.

Třetí novinka se týká Mírového náměstí. Uprostřed je parkoviště, náměstí se dá objet kolem dokola. Nově by platil zákaz vjezdu aut do jeho poloviny, konkrétně na jižní a východní stranu od papírnictví ke knihovně. Mohly by tam jen vozy pro zásobování obchodů. Na rohu u lékárny U sv. Mikuláše by platil přikázaný směr vlevo k radnici. Část náměstí by tak sloužila jen pro pěší a cyklisty.

Změny by měly také donutit řidiče více využívat placených parkovišť v centru, která nabízejí na určitou dobu stání zdarma.

Návrh má své zastánce i odpůrce. Někteří upozorňují, na to, že Žatecká brána a stejnojmenná ulice se stanou jediným místem vjezdu do centra. „Znamená to přenesení veškeré dopravy do jednoho místa. Už takhle je křižovatka u Žatecké brány na Suzdalském náměstí frekventované místo, obzvlášť ve špičce,“ upozornil Radek Sachr. „Mně se varianta jednosměrek, pokud budou nové možnosti zaparkovat, líbí. Zvýší se tím celkově kapacita parkování. I když za cenu, že se bude muset centrum města objíždět,“ oponoval Michal Vitoušek.