Policisté po dvou letech dokončili vyšetřování případu údajně nevhodné péče o děti v letech 2018 až 2021 v žateckých jeslích. Spis je nyní na státním zastupitelství v Lounech, které rozhodne, zda podá k okresnímu soudu příslušnou obžalobu.

Město jesle zrušilo, od září je nahradilo dětskou skupinou spadající pod mateřskou školu.

„Policií byl případ ukončen s návrhem na podání obžaloby,“ potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Pokud se státní zastupitelství s podáním obžaloby ztotožní, případ by měl projednávat lounský soud během příštího roku.

V této citlivé kauze zahájili policisté úkony trestního řízení v srpnu roku 2021, podle informací Deníku to bylo na základě výpovědi bývalé uklízečky. Počátkem března letošního roku obvinili z přečinu ohrožování výchovy dítěte kvůli údajně nevhodné péči v období od roku 2018 do poloviny roku 2021 tři tehdejší zaměstnankyně jeslí.

Trestní stíhání je založené na výpovědích bývalé zaměstnankyně a rodičů dětí, které jesle před lety navštěvovaly. Podle informací Deníku je mezi poškozenými desítka dětí. Část důkazů, jimiž je obvinění podloženo, tvoří fotografie a videonahrávky natočené na mobil bývalou zaměstnankyní jeslí. „Na nich jsou slyšet plácání dětí, vulgární výrazy a nevhodné chování vůči nim,“ stojí v obvinění. Podle něj docházelo v jeslích k nepřiměřeným trestům v podobě plácání dětí přes hlavu, ruce, tahání za uši a vlasy, děti zůstávaly delší dobu v počůrané nebo pokakané plínce, za trest chodily za dveře nebo do kouta.

Obviněné ženy to ve svých výpovědích podle informací Deníku popřely. Co se týká nevhodného trestání dětí, prý se vše snažily řešit se „zlobivými“ dětmi domluvou. „Nikdy se nestalo, že by děti chodily za trest někam do kouta nebo za dveře. Za trest děti sedí vždy vedle tety,“ uvedla jedna z obviněných.

Jedna z nich ale při výslechu na policii připustila, že slyšela od kolegyň vulgární slova směrem k dětem a upozornila je na nevhodnost jejich používání. Podle obvinění padala v jeslích slova spratku, mrcho, smrade, hajzle, parchante.

Město v případě jeslí letos přistoupilo k systémové změně. Od září je v Žatci zajištěna organizovaná péče o děti od šesti měsíců novým způsobem – město zrušilo svou organizační složku Jesle, místo ní vznikla pro 24 dětí dětská skupina, která je součástí Mateřské školy Bratří Čapků 2775, známé jako MŠ Alergo. Jesle byly, stejně jako nově zřízená dětská skupina, v areálu školky.

„K našemu rozhodnutí nedošlo na základě kauzy jesle, která ještě nebyla ukončena. Jde o krok, který měl přijít už dříve, ale nastává až nyní. Důležité je, že samotná služba pro nejmenší děti zůstává zachována, jen se formálně ruší organizační složka s názvem Jesle,“ vysvětlil v květnu letošního roku starosta Žatce Radim Laibl. „Naše rozhodnutí je zároveň systémovou a preventivní změnou, aby k něčemu podobnému vůbec nemohlo v budoucnosti docházet.

Dětská skupina v rámci mateřské školy je více otevřená a lépe kontrolovatelná,“ doplnil tehdy stanovisko města v tiskové zprávě místostarosta Pavel Pintr. Současné vedení města se prý o údajně nevhodné péči o děti v letech 2018 až 2021 v žateckých jeslích dozvědělo až z médií.

