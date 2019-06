Jak s penězi naloží, prozradila v rozhovoru lídryně kandidátky ANO, vytrollíme europarlament Lucie Schejbalová z Chlumce na Ústecku.

Jste spokojeni s výsledkem voleb?

Jsme vyloženě zklamaní. Očekávali jsme zisk osmi mandátů. Pan předseda vyvodil osobní odpovědnost a na hodinu propustil koordinátora hnutí pana Jesetera.

Jaký je vlastně váš názor na EU?

Velice pozitivní. EU poslanci mají nejlepší platy. Takže nejraději bych získala mandát tam.

Co říkáte na to, že si vás lidé údajně pletli s hnutím ANO Andreje Babiše?

Podle našich odhadů se naši voliči pletli a házeli to tomu druhému podobnému hnutí. Pravděpodobně nás tak připravili o mandát.

Díky počtu získaných hlasů jste získali více než milion korun. Jak peníze využijete?

Na rozvoj hnutí a na kampaně do dalších voleb.

Je projekt ANO, vytrollíme europarlament už u ledu?

Toto rozhodně nejsou poslední volby, kde nás uvidíte. Už plánujeme senátní kandidáty. V krajských volbách nás také pravděpodobně uvidíte. A nakonec chceme, aby každá obec měla v zastupku svého trolla.

Pocházíte z Chlumce na Ústecku, nenapadlo vás s podobným hnutím kandidovat i v komunálních volbách právě tam?

V Chlumci jsem získala více než šest procent hlasů. Komunální kandidátku tam pravděpodobně budeme rovněž stavět. Ale jestli na ní budu já, to nevím.