Jet i na červenou? V úvahu připadají dvě lounské křižovatky

Louny - Zavedením odbočení vpravo i na červenou chce resort dopravy zkrátit stání aut na křižovatkách.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Přijet autem ke křižovatce se semaforem a i když na něm svítí červená, je možné odbočit doprava. To je systém, který funguje v některých státech v zahraničí. Pomáhá zvýšit propustnost křižovatek. V Polsku, Francii, v Německu nebo USA používají tabulku se zelenou šipkou. Pokud je křižovatka takto označená, je odbočení na červenou možné.

V současné době o novince začalo uvažovat i české ministerstvo dopravy. „Jedná se o pravidlo platné v řadě zemí a jeho zavedení by podpořilo plynulost provozu i ekologii,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Úplně neznámé pravidlo to není, v Česku umožňuje odbočení na červenou zelené světlo se šipkou. Na mnoha křižovatkách se semafory se ale nevyskytuje.

V okrese Louny jsou jediným městem, kde provoz na křižovatkách řídí semafory, samotné Louny. Semafory se na bývalém průtahu městem objevily zhruba před 40 lety, kdy ulice sloužily i jako hlavní silnice Chomutov - Praha a Most - Praha. Po otevření obchvatu Loun v letech 1999 a 2000 intenzita dopravy v ulici Osvoboditelů a okolí poklesla. Ze světelně řízených křižovatek ve městě zbyly do dnešních dní pouze dvě. Jedna je u budovy hlavní pošty, druhá hned vedle u speciální školy. O tom, zda se uvažovaná novinka v podobě možnosti odbočení doprava na červenou v Lounech uplatní nebo ne, zatím jasné není. Podle odborníků by se navíc ne všechny křižovatky pro to hodily.

„Žádné zkušenosti v Lounech s tím nemáme. Těžko říct, jak by se to u nás osvědčilo. Tam, kde je jen jeden jízdní pruh, se může stát, že první auto, které zastaví na červené, pojede rovně nebo doleva, a možnost odbočení doprava pro za ním stojící auta zablokuje. Myslím si tedy, že je to spíš využitelné v místech, kde je samostatný jízdní pruh pro odbočení doprava. A to v Lounech nyní moc není,“ sdělil vedoucí dopravního oddělení městského úřadu Radek Lávic.

Problém s kolonou

Podle jeho kolegy z radnice, Jana Krejčího ze stavebního úřadu, by se novinka navíc osvědčila na těch křižovatkách, kde je provoz na hlavní i vedlejší silnici zhruba srovnatelný. „V momentě, kdy by jela po hlavní silnici na zelenou kolona aut, stejně by na ni nešlo vjet,“ vysvětlil. A to je hlavně v dopravních špičkách v Lounech celkem běžná situace.

Vedení dopravní policie proti novince v zásadě není. „Jezdím poměrně často do Německa, kde je odbočování doprava na některých křižovatkách zavedené. Určitě to přispívá ke zrychlení dopravy. Myslím, že by to mohlo být přínosné i u nás,“ sdělil zástupce vedoucího dopravní policie v Lounech Jiří Samuel. „Je ale otázkou, jak by se to osvědčilo, když u nás na to nejsou řidiči dosud zvyklí. Po odbočení by museli třeba pamatovat na to, že musí dát přednost chodcům. Těm by na semaforu svítila zelená,“ dodal.

Semafory v Lounech nedávno prošly modernizací, dostaly třeba radary. Jakmile zaregistrují rychle jedoucí auto, které překračuje nejvyšší povolenou padesátku, nastaví mu červenou. Tím ho donutí k zastavení.

V dalších městech v okresu Louny na žádných křižovatkách semafory nejsou. V Žatci vyrostla v minulých letech v dopravně problematických místech řada kruhových objezdů, o výstavbu dalších dvou na hlavní silnici Most - Plzeň město usiluje.