Každý tu scénku z filmu Slavnosti sněženek zná. Rudolf Hrušínský jede na jakémsi stroji s valníkem za komentáře své ženy: „To je dost, žes nás taky jednou vyvez.“ Valník táhne motorová fréza. Právě ty se staly koníčkem Jiřího Soukupa z Dobroměřic u Loun. Se svým otcem jich vlastní přes dvacet, unikátnost jejich sbírky spočívá ve všem tom příslušenství, které ke strojům z padesátých a šedesátých let 20. století nashromáždili, zejména pak ke zmíněné filmové fréze Motorobot PF 62.

„Zabývám se nejen renovací těchto krásných strojů, ale také jejich propagací. Chtěl bych ukázat, jak byli Češi strašně šikovný národ,“ říká.

Jak jste s tímto koníčkem začal?

V podstatě náhodou. První frézu jsme koupili s otcem v Lenešicích. Dojeli jsme s ní sice domů, ale zhasla a už nešla nastartovat. Na několik let jsme ji uložili. Když jsem v roce 2009 začal rekonstruovat v sousedních Dobroměřicích dům, řekl jsem si, že by se mi nějaký stroj hodil na převoz stavebního materiálu. Tak jsem zrenovoval svou první frézu. Přitom jsem zjistil, že se k ní vyrábělo ohromné množství příslušenství. Pro různou práci na polích, ale i v sadech, lesích nebo u domů. Říkal jsem si, že by bylo fajn to všechno mít. Tím můj koníček začal.

Měl jste předtím ke strojům nějaký vztah?

Můj otec je do historických strojů velký nadšenec a technicky nadaný a zdatný člověk, takže jsem k nim měl blízko už od mala. Otec sbíral různé traktory, má třeba i legendární traktor Svoboda 12. Vozil mě na něm, když jsem byl ještě malý kluk. Vůbec jsem se se starými stroji v dětství setkával, u babičky na statku jich bylo plno.

A proč jste se jako otec nestal sběratelem traktorů?

Se svými skromnými schopnostmi bych si zatím na traktor netroufl, proto se věnuji renovaci fréz a sbírání příslušenství. Otec mi hodně pomáhá a poskytuje cenné zkušenosti a nenahraditelné rady. Nevylučuji, že se časem začnu zabývat i traktory.

