Jízda na toboganu na žateckém koupališti bude levnější

Žatec - Městské koupaliště v Žatci zahajuje v pátek 1. června provoz. Největší novinkou bude levnější jízda na toboganu.

Koupaliště v Žatci. Archivní snímekFoto: archiv Deníku

Místo pěti korun budou muset zájemci vydat pouze dvě. Cena vstupného zůstává stejná jako loni, pro dospělé je 60 korun, pro děti a seniory 40 Kč.

Úplné zrušení poplatku za tobogan by nebylo podle technické správy města, která areál provozuje, vhodné, protože funguje jako regulace. „Díky poplatku si ježdění návštěvníci rozdělují v čase a chodí na tobogan v průběhu celé své návštěvy koupaliště. V případě bezplatného toboganu by také hrozilo, že by se u něj shromažďovaly a atraktivní zábavy si užívaly skupiny stále stejných lidí, kvůli nimž by se ostatní návštěvníci k atrakci ani nemohli přiblížit,“ uvedl Tomáš Kassal, mediální zástupce města Žatec.