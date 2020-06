Z deseti na třináct korun se od 1. července zdraží jízdné v městské hromadné dopravě v Lounech.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Úpravu ceníku schválili radní s tím, že jízdné zaplacené bezhotovostní platbou bankovní kartou nebo bezkontaktní čipovou kartou bude cenově výhodnější, a to za 11 korun. Bezplatnou přepravu budou mít nově senioři už od 65 let, dosud tomu bylo od 70 let. Zdarma zůstává v autobusech i přeprava dětských kočárků. Děti od 5 do 15 let budou dál jezdit za pětikorunu.