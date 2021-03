K obnově zříceného kostela zbývá poslední krok. Zatím ale chybí peníze

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Po dvanácti letech úsilí by se v letošním roce měl kostel svatého Šimona a Judy v Lenešicích, jeho část se v létě roku 2008 zřítila, vrátit do své původní podoby. Respektive měl by být zpřístupněný tak, jak byl před zborcením věže. Má to ale háček. Peníze. Lenešický okrašlovací spolek, který se stará o obnovu kostela v této obci u Loun, by k tomu potřeboval sehnat 900 tisíc korun.

Kostel v Lenešicích krátce po zřícení části věže v červenci 2008. Foto Deník/Karel Pech | Foto: Deník / Petr Kinšt

V roce 2008 došlo v Lenešicích kvůli narušené statice k vážnému poškození kostela sv. Šimona a Judy, když se zřítila věž a západní průčelí objektu. Krátce poté místní založili občanské sdružení, které se dlouhodobě snaží především o záchranu této cenné stavby. Hlavní práce na obnově památky ze 13. století mají skončit právě letos. Věž kostela už zase stojí, v současné době se pracuje na její fasádě a rovněž na fasádě obnoveného západního průčelí. „V letošním roce bychom rádi kostel zpřístupnili tak, jak byl před zřícením jeho části. Je k tomu třeba postavit nové schodiště na kůr, položit dlažbu ve zřícené části a na ni napojit strop lodi. A také osadit nové hlavní vstupní a boční dveře. Náklady na tyto práce jsou vyčíslené na 900 tisíc korun, které zatím ale nemáme,“ sdělil předseda spolku Zdeněk Plaček. Věří, že se peníze tak jako v minulých letech opět povede sehnat. Deník na návštěvěZdroj: Deník Až se zmíněné práce uskuteční, kostel se opět zpřístupní původním vchodem. Bude možné odstranit provizorní stěnu z OSB desek, která odděluje stavební část kostela s tou, jež se dá využívat k bohoslužbám, pohřbům nebo svatbám. „Chtěli bychom, než se sundá z věže kostela lešení, aby se do ní vrátily hodiny. Na jejich pořízení běží veřejná sbírka, z celkové částky 260 tisíc korun ale stále chybí 80 tisíc,“ vysvětlil Zdeněk Plaček. Po pádu věže zbyl z původních hodin pouze jeden funkční ciferník. FOTO: Přímo v centru Žatce se prohání bruslaři Přečíst článek › Záchranu kostela v Lenešicích, náklady se vyšplhají na přibližně 15 milionů korun, finančně zajišťují hlavně čtyři subjekty. Z největší části ministerstvo kultury, dále pak majitel kostela – římskokatolická církev, obec Lenešice a Purkyňova nadace. V budoucnu jsou ještě v plánu opravy vnitřních omítek a výmalba kostela. Vedle obnovy kostela sv. Šimona a Judy spolek zajistil obnovu lenešické kaple sv. Jana Nepomuckého se sochou tohoto světce a obnovu Husovy zvonice. V současné době se věnuje také revitalizaci parku v okolí zvonice. „Dobrovolníci tam vysadili osm set tulipánů a pět set narcisů, těšíme se, až to na jaře vše vykvete,“ sdělil Zdeněk Plaček. Spolek získal v závěru loňského roku cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za záchranu kostela a za dlouhodobou péči a kultivaci veřejného prostoru v místě svého působiště.

